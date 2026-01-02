Los pesqueros de 12 metros o más podrán entrar en puerto tras avisar con dos horas y media de antelación

Más flexibilidad para los pesqueros españoles a la hora de comunicar su llegada a tierra y poder entrar en puerto. Ese es el objetivo de la nueva resolución que ultima el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que busca adaptar la legislación española al reglamento europeo que entrará en vigor el próximo 10 de enero, y por la cual los buques de 12 o más metros de eslora podrán arribar tras avisar con solo dos horas y media de antelación frente a las cuatro acuales.

En el borrador del texto, que acaba de ser sometido a consulta pública, la cartera que dirige Luis Planas asegura que el ejercicio del control de la flota y la labor inspectora no se verán afectados por la reducción del plazo de notificación, que permitirá seguir efectuando estas tareas «con total normalidad y en cumplimiento de la normativa aplicable».

Los barcos españoles que faenan en los caladeros nacionales se caracterizan por operar en zonas cuya distancia a puerto suele ser inferior a las cuatro horas previstas hasta ahora. De ahí que se apueste por recortar el preaviso mínimo para agilizar tiempos, teniendo en cuenta que, además, ciertas actividades pesqueras también se desarrollan en un periodo inferior a esas cuatro horas.