Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa

Algunos de los buques de capital gallego que operan en aguas de Islas Malvinas con pabellón de Falkland han partido ya a zona de pesca con el objetivo de enmendar los flojos resultados de las últimas zafras, con unos niveles muy volátiles de la biomasa del calamar loligo que precipitaron cierres anticipados del caladero en 2025.

La dupla participada por la viguesa Rampesca, por ejemplo --Monteferro y Montelourido, ambos construidos en Nodosa-- abandonaron el puerto de Marín el día después de Navidad.

En la zona, fuera de las aguas jurisdiccionales de Argentina o las propias Malvinas, la presencia de pesqueros de otras armadoras gallegas es intensa ya desde hace semanas. Pero se enfrentan estas horas a un fuerte temporal por el que más de medio centenar de barcos chinos han pedido permiso a Buenos Aires para entrar en su ZEE (zona económica exclusiva), como ha divulgado el portal Pescare. Lo han hecho a través de la embajada de la República Popular China en el país por las «condiciones muy adversas» en el mar.

Durante el periodo en el que se encuentren dentro de la ZEE de Argentina los barcos deberán tener apagada su iluminación de cubierta --las lámparas para la pesca de pota o illex argentinus--, abstenerse de pescar y tener el AIS encendido en todo momento. No hay constancia de que pesqueros gallegos hayan pedido esta misma medida a Buenos Aires y algunos de ellos permanecen a la capa, como muestran sus datos de posicionamiento.

Concentración de barcos frente a la ZEE de Argentina / FdV

En este espacio, entre un inmenso cardumen de buques asiáticos, están ahora barcos como Manuel Ángel Nores, José Antonio Nores, Pesca Vaqueiro, Costa do Cabo, Manuel Nores, Patricia Nores o Piscator.

En algunas zonas de esta inmensa área de pesca --la más próxima a la costa se conoce como la Milla 201-- los vientos alcanzan los 40 nudos