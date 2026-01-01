Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
Son 53 los barcos asiáticos que han solicitado ponerse a resguardo frente a vientos de hasta 40 nudos y olas de cuatro metros
Algunos de los buques de capital gallego que operan en aguas de Islas Malvinas con pabellón de Falkland han partido ya a zona de pesca con el objetivo de enmendar los flojos resultados de las últimas zafras, con unos niveles muy volátiles de la biomasa del calamar loligo que precipitaron cierres anticipados del caladero en 2025.
La dupla participada por la viguesa Rampesca, por ejemplo --Monteferro y Montelourido, ambos construidos en Nodosa-- abandonaron el puerto de Marín el día después de Navidad.
En la zona, fuera de las aguas jurisdiccionales de Argentina o las propias Malvinas, la presencia de pesqueros de otras armadoras gallegas es intensa ya desde hace semanas. Pero se enfrentan estas horas a un fuerte temporal por el que más de medio centenar de barcos chinos han pedido permiso a Buenos Aires para entrar en su ZEE (zona económica exclusiva), como ha divulgado el portal Pescare. Lo han hecho a través de la embajada de la República Popular China en el país por las «condiciones muy adversas» en el mar.
Durante el periodo en el que se encuentren dentro de la ZEE de Argentina los barcos deberán tener apagada su iluminación de cubierta --las lámparas para la pesca de pota o illex argentinus--, abstenerse de pescar y tener el AIS encendido en todo momento. No hay constancia de que pesqueros gallegos hayan pedido esta misma medida a Buenos Aires y algunos de ellos permanecen a la capa, como muestran sus datos de posicionamiento.
En este espacio, entre un inmenso cardumen de buques asiáticos, están ahora barcos como Manuel Ángel Nores, José Antonio Nores, Pesca Vaqueiro, Costa do Cabo, Manuel Nores, Patricia Nores o Piscator.
En algunas zonas de esta inmensa área de pesca --la más próxima a la costa se conoce como la Milla 201-- los vientos alcanzan los 40 nudos
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI