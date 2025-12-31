Las cofradías integrarán los drones y la IA testados para monitorizar el erizo de mar tras los buenos resultados

El erizo de mar (Paracentrotus lividus) es uno de los recursos pesqueros que menos portadas acapara, pero que, a la vez, más réditos dejan para aquellos que lo explotan gracias a su alto precio en lonja. A falta de sumar las últimas notas de venta, solo este año se han comercializado en Galicia casi 500.000 kilos por 6,5 millones de euros, con el kilo pagándose a una media de 12,8 euros. Las cifras, similares a las del curso pasado, son posibles gracias a la buena gestión de un recurso delicado que, en otras zonas, como es el caso de Asturias, se vio tan amenazado que se llegó a imponer una veda. Para lograr esta conservación, las cofradías de pescadores se aliaron el año pasado con los investigadores del IIM-CSIC de Vigo para explorar el uso de nuevas tecnologías. El proyecto, bautizado como Perizia, apostó por desplegar un dron submarino y por implementar inteligencia artificial (IA) para el muestreo del erizo. Los resultados han sido tan prometedores que la alianza se ha renovado para continuar la iniciativa e integrar estos sistemas en los planes de producción de los pósitos.

El próximo febrero culminarán todos los trabajos vinculados a la primera edición de la iniciativa coordinada por el grupo de Biosistemas e Ingeniería de Bioprocesos del centro olívico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en la que participa la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP). El investigador Luis Taboada Antelo dirigió aquel proyecto y hará lo propio con Perizia+, que ya ha sido seleccionada en la adjudicación provisional del Programa Pleamar.

Para la primera toma, los investigadores realizaron casi una veintena de salidas entre las rías de Vigo y Arousa planeadas con las cofradías de Aguiño, el principal productor gallego, Cangas, Vigo, Baiona y A Guarda. Desde una embarcación lanzaron al mar el ROV (siglas en inglés para vehículo operado de forma remota), con la capacidad de tomar imágenes en alta resolución siendo dirigido a través de unas gafas de realidad virtual. «Se utilizaron por facilidad y ergonomía; es como si tuvieras una pantalla de 250 pulgadas en los ojos», comenta Taboada.

El dron en el agua y los investigadores en la embarcación / IIM-CSIC

Tras ello, los investigadores tienen en su poder las imágenes y zonas muestreadas y se encuentran en estos momentos entrenando la IA para contar erizos y establecer densidades. A partir de ahí, la idea es enseñar esas herramientas —«que funcionan», según Taboada— y mostrar las soluciones en forma de mapas a las cofradías, para que evalúen la situación del recurso y localicen nuevas áreas para buscar el erizo. «Verificamos que el uso de ROVs y cámaras representan unas herramientas con mucho potencial para estimar poblaciones», resume el experto.

Con estos «prometedores» primeros resultados, Taboada y el equipo del IIM que le acompaña en esta iniciativa se decidieron a dar continuidad a Perizia con Perizia+, con el que quieren «dar un paso adelante» y proceder a la implementación ya de la solución, intentando un tipo de estandarización para que las cofradías asuman esta tecnología en sus planes de producción del erizo. Tienen la complicidad de los trabajadores y quieren trabajar «codo con codo con la Xunta y biólogos» de los pósitos, abriendo la puerta a que pueda ser también «un servicio» propio de la Administración.

Fondo marino fotografiado con los erizos / IIM-CSIC

Desde el CSIC estiman que este tipo de sistemas son asumibles para las cofradías, ya que supone una inversión de entre 7.000 y 8.000 euros con el máximo equipamiento en lo que al dron y las cámaras se refiere. «En Galicia el horizonte es para usarlos ya, porque las cofradías podrían incorporar estas tecnologías», comenta Taboada. Y cita la comunidad gallega porque en el marco de este segundo proyecto darán el salto a Asturias, donde el recurso colapsó en el pasado y está ahora remontando poco a poco.

La FNCP y los investigadores fueron contactados desde la región del norte peninsular, donde está en vigor un plan experimental para la extracción del erizo, que allí se hace a pie, en intermareal. En concreto, las llamadas llegaron desde Puerto de Vega y Luarca, que quieren testar la solución en la zona. «Lo que queremos es ayudarles a hacer muestreos para ver si es posible explotarlo con buceo, como en Galicia», apunta.

«Se despertó el interés; también en Cantabria, pero de momento no damos abasto», explica Luis Taboada. No es para menos, ya que el proyecto ha sido seleccionada como «proyecto modelo» por la dirección del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que cofinanció Perizia (recibió 212.243 euros de subvención) y que hará lo propio con Perizia+, que se asignó una ayuda de 185.549 euros.