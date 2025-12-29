Mediación admite la denuncia de las conserveras contra los sindicatos por «bloquear» el nuevo convenio

Con duras críticas a la patronal conservera por poner sobre la mesa un convenio «regresivo» que, en la práctica, ofrece «una subida salarial real del 0%», los tres sindicatos con representación en el sector en la comunidad anunciaron el pasado 18 de diciembre la convocatoria conjunta de cuatro jornadas de huelga a comienzos del próximo año. Serán los días 27 y 28 de enero y el 24 y 25 de febrero. El convenio afecta a más de 30.000 empleados y cerca de 400 empresas en toda España. CC OO, CIG y UGT se plantean, además, llevar adelante una manifestación el 24 de enero, posiblemente en Vilagarcía de Arousa, «como punto de arranque del conflicto» dada «la alta afectación de este convenio colectivo en Galicia». En ese momento, la Federación Española de Industrias de Transformación y Comercialización de Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Feicopesca) ya había presentado una denuncia contra las centrales en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) por «el bloqueo de la negociación».

El SIMA ha aceptado a trámite la denuncia, según acaba de anunciar Feicopesca, que acusa a los sindicatos de negarse «a establecer reuniones», cancelar el encuentro previsto para el 18 de diciembre y «negarse además a presentar propuestas de acercamiento para llegar a un acuerdo». Su intención es quitar del atolladero el diálogo con los representantes de los trabajadores «mediante la retirada de propuestas maximalistas e inamovibles» y «la vuelta a los principios de buena fe» recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

«Voluntad de diálogo»

Dicen desde la patronal que los sindicatos solo dan «respuestas meramente evasivas, basadas en pedir todo sin estar dispuestos a ceder nada» y se necesita «un calendario de reuniones» para «asegurar el cierre» del nuevo convenio colectivo. «Resulta incompresible que, tras 11 meses de negociación y con una oferta de Feicopesca sobre la mesa que mejora sustancialmente el convenio anterior, se mantengan las mismas pretensiones sindicales que el primer día, impidiendo que los trabajadores perciban ya sus mejoras salariales», sostienen las conserveras.

Como muestra de su «voluntad y apuesta» por el diálogo social, la patronal asegura que ha presentado «medidas específicas» para proteger a mujeres víctimas de violencia de género; un protocolo de actuaciones frente a emergencias y fenómenos climáticos adversos con permisos retribuidos específicos; otro protocolo frente al acoso amplio incorporando el mobbing, acoso sexual, o por razón, expresión e identidad de género; se revisó el texto del convenio colectivo con especial atención a las personas LGTBI; se mejoraron los derechos de información de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras frente a nuevos sistemas digitales o IA; o se aceptaron diversas peticiones sindicales como el cómputo salarial de vacaciones a un año vista o que se establecieran dos medios distintos de llamamiento a personal Fijos-Discontinuos.

Revisión salarial y de puestos

En la parte salarial, la oferta de Feicopesca pasa por un convenio con horizonte 2029 con cláusula de revalorización al IPC real y el pago de atrasos sin límites cada año. Lo que, sostiene, no solo es «una garantía de poder adquisitivo durante su vigencia, sino un incremento adicional sobre el IPC para las categorías más bajas gracias a la nueva clasificación profesional». Esto, la nueva clasificación profesional, es otro avance «especialmente importante» para la patronal conservera porque se está trabajando desde hace dos años en el diseño de la mano de una consultora independiente «bajo el principio de igual trabajo, igual salario».

La nueva clasificación plantea nueve niveles «y una pasarela que obliga a todas las empresas a analizar los puestos que desempeñan las personas trabajadoras del sctor durante el 2026». El personal más numeroso del convenio -oficiales de 1º y 2º del grupo de fabricación, elevaría su retribución un 7% el próximo año, según Feicopesca, con atrasos de alrededor de 500 euros por el 2025. «Además, se da respuesta a una reivindicación histórica de los sindicatos, eliminándose la categoría de auxiliar de fabricación, o se mejorarían tablas salariales un 12% en 2026, sobre lo actual, para el personal operario de procesos críticos de fabricación», añaden.

Críticas a la actitud sindical

«Nos sorprende la actitud y decisiones de los sindicatos existentes en la mesa de negociación, que parecen forzar el conflicto sin mayor fin que la visibilidad mediática, y que se niegan a presentar propuestas de acercamiento para cerrar un acuerdo», lamenta Roberto Alonso, representante de Feicopesca, que defiende «la firme convicción de diálogo» con la que arrancaron las negociaciones por su parte de la industria, «convencida de que es el único modo de encontrar acuerdos, sin estrategias, más que las posibilidades del propio sector en términos de productividad y competitividad global».