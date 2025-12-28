Nueva Zelanda fija un radio de 300 millas para buscar al jefe de máquinas del «Viking Bay»

Nueva Zelanda ha definido un radio de 300 millas náuticas (unos 550 kilómetros) para buscar a J.C.B.R., el jefe de máquinas de Bueu al que se le perdió el rastro en alta mar cuando navegaba a bordo del Viking Bay. El barco, un palangrero vigués que opera en el Pacífico capturando pez espada y tiburón, detectó la ausencia del marinero el sábado por la tarde, momento en el que intentó dar la vuelta sobre sus pasos para intentar localizarlo. Según explican a FARO las fuentes consultadas, el tripulante habría decidido quedarse otra marea cuando ya estaba listo el relevo. La familia ya fue informada de la desaparición. «Es un momento muy duro», aseguran sus familiares desde la casa del barrio de Cabalo, en la parroquia de Beluso, de donde es su mujer. Fueron las únicas declaraciones en nombre de la familia

Según consta en los registros de navegación y como han apuntado las mismas fuentes, el buque partió hace menos de una semana del puerto de Suva, en las islas Fiyi, en dirección a zona de pesca. Esta dársena es una de las más recurridas por la flota pesquera en toda la zona, tanto para la operativa recurrente de descargas y arranches como para pequeñas reparaciones.

El Viking Bay pertenece a la compañía Casilmar Gestión, forma parte de la asociación viguesa Opnapa (Organización de Productores Nacional de Palangreros de Altura) y tiene permiso de pesca otorgado por la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC). En esa área el año pasado pescaron un total de siete palangreros de superficie europeos, todos de Galicia, como lo son el Yanque, Carmen Tere, Illa Gaveira, Glacial, Playa Zahara y el Playa Zahara Dos. Estos últimos pertenecen a los mismos armadores, si bien el segundo se hundió precisamente el año pasado cerca de las Fiyi sin dejar víctimas mortales.

El Viking Bay en una fotografía de 2019 / WCPFC

Según explica Salvamento Marítimo, el Centro de Coordinación de Rescate de Nueva Zelanda (RCCNZ) es el que se está encargando de liderar las tareas de búsqueda de J.C.B.R., nacido en Marín y con una larga trayectoria en la mar. Los guardacostas neozelandeses cubren con sus servicios una extensión de 30 millones de kilómetros cuadrados, una de las zonas de búsqueda y rescate más grandes del mundo que se extiende desde el centro del mar de Tasmania, a mitad de camino de Chile, y desde el Polo Sur, casi hasta el Ecuador.

Para este operativo delimitaron una zona de 300 millas a la redonda desde la última ubicación del Viking Bay cuando se avisó de la desaparición lanzando un mayday, según Salvamento, que también señala que hay dos embarcaciones participando en la operación (uno de ellos es precisamente el Playa Zahara; el otro se llama Nord Majectic) y un avión de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda. Esta Royal New Zealand Air Force logró salvar a un pescador este mismo mes, cuando lo localizaron en un bote de aluminio tras haber partido del atolón Atafu, Tokelau, el 17 de diciembre.

El Viking Bay, que en el pasado era propiedad de la armadora viguesa Copemar, también fue noticia en Nueva Zelanda en 2021 cuando amarró en el país oceánico tras una serie de positivos de covid entre su tripulación. Fue construido en 1999 por el grupo Armón, tiene 43,5 metros de eslora por 9,2 de manga; tiene capacidad para la congelación de 6 toneladas diarias para unas bodegas que pueden albergar algo más de 440 metros cúbicos de capturas.