Gardacostas se dotará de dos camiones por 450.000 euros

La Consellería do Mar lanzó ayer una licitación para dotar al Servizo de Gardacostas de Galicia de dos nuevos camiones por 453.000 euros (IVA incluido). El pedido, cofinanciado por el Fempa, se divide en dos lotes: uno para una unidad con plataforma para transporte de vehículos ygrúa y otro para un camión con volquete y grúa.

Mar lleva años invirtiendo en la renovación de los medios que utiliza Gardacostas. El año pasado se confirmó la compra de dos patrulleras (cuya fabricación se adjudicó a Astilleros Polináutica, de Cambados) y a lo largo de este curso se reforzaron las unidades terrestres destinando más de medio millón de euros para la compra de 12 todoterrenos tipo pick-up, un contrato ganado por Compostela Móvil.

A estas compras se unirá en breve la de nuevas embarcaciones (lanzaderas) de alta velocidad, como avanzó para FARO Juan Carlos Codesido, subdirector xeral del Gardacostas.