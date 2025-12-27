Gardacostas se dotará de dos camiones por 450.000 euros
La compra estará cofinanciada por el Fempa
A. A.
La Consellería do Mar lanzó ayer una licitación para dotar al Servizo de Gardacostas de Galicia de dos nuevos camiones por 453.000 euros (IVA incluido). El pedido, cofinanciado por el Fempa, se divide en dos lotes: uno para una unidad con plataforma para transporte de vehículos ygrúa y otro para un camión con volquete y grúa.
Mar lleva años invirtiendo en la renovación de los medios que utiliza Gardacostas. El año pasado se confirmó la compra de dos patrulleras (cuya fabricación se adjudicó a Astilleros Polináutica, de Cambados) y a lo largo de este curso se reforzaron las unidades terrestres destinando más de medio millón de euros para la compra de 12 todoterrenos tipo pick-up, un contrato ganado por Compostela Móvil.
A estas compras se unirá en breve la de nuevas embarcaciones (lanzaderas) de alta velocidad, como avanzó para FARO Juan Carlos Codesido, subdirector xeral del Gardacostas.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello