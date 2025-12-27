La Eurocámara pide un plan europeo de renovación de la flota pesquera
El pleno aprobó un informe para impulsar la transición energética
Agencias
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves un informe con nuevas medidas para impulsar la transición energética del sector pesquero, entre ellas programas de renovación de la flota, cambios en la legislación vigente y más financiación para facilitar la descarbonización de los buques de la UE.
El texto salió adelante con 450 votos a favor, 93 en contra y 37 abstenciones y parte de la idea central de que alcanzar la neutralidad climática en 2050 solo será posible si la flota europea se moderniza mediante una transición justa, que tenga en cuenta el impacto económico sobre el sector, especialmente en los pequeños operadores.
Para reducir sus emisiones, la Eurocámara propone renovar los buques y pide a la Comisión Europea y a los Estados miembro que impulsen programas de modernización en colaboración con el sector privado, dado que la flota europea tiene de media una edad de 31,5 años.
Además, reclama una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), al considerar que la normativa actual limita el acceso a financiación pública y privada para este tipo de inversiones. Los eurodiputados también piden crear nuevos instrumentos financieros específicos para apoyar la transición energética.
El informe subraya asimismo la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los buques.
