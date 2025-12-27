Congalsa amplía su complejo en A Pobra para reforzar la producción de congelados

La compañía Congalsa, una de las principales empresas del sector alimentario gallego, refuerza su presencia en la comarca de O Barbanza con la ampliación de su complejo industrial en el polígono de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal. La Xunta publicó este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución que somete a información pública el proyecto de modernización y expansión de la planta, que contará con una inversión de 26,1 millones de euros y pretende incrementar la capacidad de producción de alimentos congelados de manera sostenible y eficiente.

El complejo se ubica en el núcleo industrial próximo a la ría de Arousa, con acceso directo mediante las carreteras AG-11 y AC-550, y cerca de la autovía AG-55, facilitando tanto la logística de aprovisionamiento como la distribución de productos. La ampliación abarcará las parcelas 16 y 17 del polígono, adyacentes a las instalaciones existentes, y permitirá incorporar nuevas líneas de producción especializadas en productos rebozados y empanados. Actualmente, las parcelas 13, 14 y 15 suman una superficie construida de casi 13.000 metros cuadrados.

Contempla la construcción de áreas de almacenamiento de materias primas, producción y cámaras frigoríficas para producto terminado, así como instalaciones auxiliares como oficinas, vestuarios, laboratorio de control de calidad, talleres de mantenimiento y un sistema de eficiencia energética con placas solares para autoconsumo. Además, se implementará una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari), proyectada para tratar hasta 1.000 m³/día y mejorar la calidad del vertido, incluyendo la eliminación de nitrógeno y otros compuestos, cumpliendo con la normativa vigente.

La actividad industrial de Congalsa se centra en la transformación, elaboración y comercialización de productos del mar, masas y otros ingredientes, con una amplia gama de alimentos congelados. Con la ampliación, la empresa prevé alcanzar una capacidad máxima de producción de 30.000 toneladas anuales en las nuevas parcelas, incrementando la capacidad total del centro a 55.000 toneladas al año para la categoría de rebozados y empanados, manteniendo la producción de otras líneas en las parcelas existentes. Este incremento de capacidad se implementará de manera progresiva entre 2025 y 2027, con una primera línea operativa en 2025, dos en 2026 y las tres completas en 2027.

El proyecto también incorpora medidas de seguridad y almacenamiento de productos químicos, así como un sistema de trazabilidad y control de residuos que incluye separación y gestión de orgánicos, cartón y plásticos. La inversión global permitirá no solo modernizar las instalaciones, sino también reforzar la eficiencia energética, reducir el impacto ambiental y mantener los estándares de calidad y seguridad alimentaria que caracterizan a Congalsa, certificada en ISO 14001 y EMAS para su centro productivo de A Tomada.

La declaración como proyecto estratégico por parte de la Xunta permite agilizar la tramitación administrativa y acortar los plazos para la implantación de la nueva planta. El DOG establece un periodo de información pública de 30 días, durante el cual empresas, vecinos y organizaciones pueden presentar alegaciones o comentarios al proyecto antes de su aprobación definitiva.

Generación de empleo

La ampliación tendrá un impacto significativo en el empleo de la comarca, con la previsión de 150 nuevos puestos de trabajo directos asociados a la puesta en marcha de las nuevas líneas productivas, reforzando la capacidad de Congalsa para generar empleo estable y de calidad en O Barbanza.

Congalsa ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Según datos recientes de la compañía, la plantilla supera los 830 empleados, con más de un 90 % de contratos indefinidos y una fuerte presencia de trabajadores de la comarca. Además, la facturación de la firma en 2024 alcanzó los 173 millones de euros, consolidando uno de los ejercicios más sólidos de su trayectoria.