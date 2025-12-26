Los barcos de pesca, «centinelas» de los cambios en ecosistemas marinos

El movimiento de las flotas pesqueras puede revelar dónde afectan las olas de calor marinas al comportamiento de especies con valor ecológico y económico. Esa es la conclusión de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz (EE UU) y publicado este lunes en la revista PNAS.

Los autores aprovecharon enormes datos de geolocalización de sistemas de seguimiento de embarcaciones para determinar con precisión dónde las ballenas y otras especies marinas de gran tamaño están en peligro por el tráfico marítimo y la pesca industrial. Así, describen cómo los datos de seguimiento de la pesca reflejaron una baja abundancia de atún blanco en el Pacífico norte en 2023 debido a una ola de calor marina.

El nuevo estudio indica que esa mala temporada de pesca podría haberse detectado antes si los datos casi en tiempo real del Sistema de Monitoreo de Buques (VMS, por sus siglas en inglés) se hubieran reconocido entonces como una forma de detectar anomalías en las condiciones marinas. Ese es el hallazgo más significativo: que las flotas pesqueras pueden servir como centinelas del ecosistema.

«Disponemos de una gran cantidad de datos sobre la actividad de los buques pesqueros», apunta Heather Welch, especialista del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California en Santa Cruz, quien agrega: «Estos datos se utilizan tradicionalmente para la vigilancia y es emocionante que también puedan ser útiles para comprender la salud del ecosistema».