La CE analizará si el pacto de los países costeros por la caballa es conforme a derecho

La Comisión Europea (CE) analizará si el acuerdo entre Noruega, Reino Unido, Islandia e Islas Feroe para pescar caballa cumple con el Derecho Internacional, y agregó que pedirá a las cuatro partes aclaraciones sobre el pacto. «La Comisión solicitará aclaraciones adicionales a las cuatro partes involucradas y evaluará la conformidad de este acuerdo con el Derecho Internacional, incluido el acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido (cerrado por la UE con Londres tras el Brexit)», declaró el Ejecutivo en un comunicado.

La CE dijo estar «profundamente preocupada» por el acuerdo de los cuatro países alcanzado el 15 de diciembre de 2025 y aseguró que se firmó sin consultas previas con la UE. «Este acuerdo plantea graves riesgos para la sostenibilidad de la población de caballa y socava los intereses legítimos de la industria pesquera de la UE», aseveró.

Bruselas, asimismo, instó a «todas las partes» a «reconsiderar» su decisión y a trabajar hacia una gestión «más sostenible de la población de caballa del Atlántico nororiental, de acuerdo con el mejor asesoramiento científico disponible».

Afirmó también que la caballa se encuentra ya «en una situación insostenible por la prolongada sobrepesca» y que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar ha emitido un dictamen científico que recomienda posibilidades de pesca no superiores a las 174.357 toneladas en 2026. Sin embargo, el acuerdo de las cuatro partes establece posibilidades de pesca de 299.010 toneladas, que es un 72 % superior al nivel recomendado. «Este nivel de presión pesquera supone un riesgo significativo de daño irreparable para la población de caballa y pone en riesgo el modo de vida de aquellos que dependen de ello», indicó.