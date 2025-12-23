Marisco con Nochebuena a la vuelta de la esquina: «Los precios están por las nubes»

Apurando las compras de los últimos días, el mercado de O Calvario estaba esta mañana hasta arriba. A los clientes habituales que buscan pescado o carnes frescas se les suman los que esperan a los últimos días para comprar el producto estrella de estas fechas: el marisco. Aunque muchos adelantan sus compras para escapar de los altos precios que imperan los días previos a Nochebuena, otros apuestan por hacerse con el género más fresco posible, aunque paguen precios «de locos», como explica Rita Giráldez desde uno de sus puestos. Almeja que supera los 70 euros, percebes que exceden con creces los 200 o camarón que deja bien atrás los 90 euros el kilo. Poco importa, casi con toda seguridad todo ello acabará en las tradicionales reuniones familiares.

El ejemplo del mercado de O Calvario se repite por el resto de centros de la ciudad y la comunidad. Y aunque «la gente se lo piensa mucho porque son precios disparatados», como recalca Giráldez, los clientes no faltan en los diferentes puestos. Uno de ellos es Mercedes Álvarez, que acompañada de su hija estaba «encargando marisco para cogerlo fresco para el día». «Los precios están por las nubes», reconoce, «y da la sensación de que esta más caro que el año pasado».

Brais Fernández y Rosa Corredoura, en uno de los puestos / Marta G. Brea

Precisamente por eso, por el hecho de que las subidas son descomunales en estos días, muchos fueron previsores e hicieron acopio de lo necesario ya hace meses. Brais Fernández y su madre Rosa Corredoura son de este grupo, aunque en su caso se limitan más a la compra de langostino y vieira, dos de los imprescindibles en la mayoría de hogares. «Nosotros hicimos ya la compra hace tres semanas», señalan, si bien acuden al mercado para encargar otro clásico navideño, en este caso pescado: «Estamos encargando el rodaballo».

Otro cliente, Javier González, también hizo las compras en su momento «para no pagar caro». De hecho, mientras una clienta pasa quejándose del precio del camarón, de hasta 120 euros el kilo, él recuerda por lo bajo que los pagó a 70, para congelar. «Para comer me encargo de hacer bacalao», celebra.

Sandra Vidal, de la pescadería Froitos do Mar / Marta G. Brea

Esta tendencia es cada vez más común. «Cada año se compra con más antelación», señala Sandra Vidal, de la Pescadería Froitos do mar, que bromea con que los pedidos se hacen cada año antes, «como pasa con las luces de navidad». En su puesto la nécora se vende a 47 euros, el centollo entre 40 y 60 y el percebe grande a 250. Y destaca, por la situación de escasez, el caso de la almeja: «La babosa a 70 euros, la roja a 40, chirla a 33 y japónica a 26 euros».

Cloti Gil y Samuel, de Pescadería Sabor a mar, también recuerdan que los que ya están esperando para comprar cuando más se acercan las fechas señalas, «ya lo hacen el mismo 24». En su puesto, la almeja roja se va a 50 euros, el centollo vivo oscila entre 45 y 50 y el buey a 22. «Mañana [por hoy] va a ser lo fuerte», explica Gil. ¿Los rezagados? «Los rezagados y los que tiene dinero», recalca.