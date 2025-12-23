Guardia Civil y GNR lusa incautan 1,4 toneladas de almeja ilegal en Valença

El Seprona de la Guardia Civil de Tui y la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal intervinieron en un control conjunto fronterizo 1,4 toneladas de almeja ilegal. Fue durante la madrugada del 19 de diciembre en el marco de la campaña de prevención del furtivismo, por la proximidad de las fiestas navideñas, en la autovía A3 de la localidad de Valença llevando a cabo tres inspecciones, en las que se interceptan 200 kg de berberecho, 500 kg de almejas y 700 kg de almejas, siendo estas de diferentes especies.

Durante el operativo los agentes detectaron además que el vehículo de alta gama donde transportan el marisco era robado, por lo que también se intervino.

En el último mes la GNR incautó más de una toneladas de almeja japónica ilegal en dos operativos. Ambos tuvieron lugar en el entorno de Lisboa, principal zona desde la que se exporta el producto de los furtivos. El 28 de noviembre se incautaron de 524 kilos en la localidad de Alcochete, donde estaba siendo transportada sin documentos por un hombre de 31 años. El día 30 la cantidad aprehendida fue de 615,4 kilos, que estaba siendo transportada en la misma zona por un varón de 35 años. El 4 de diciembre también se identificó a otro hombre de 49 años que transportaba ilegalmente 273 kilos.

En una de las inspecciones también se inmovilizaron 375 litros de aguardiente sin documentar en destino (Ourense).