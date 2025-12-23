Consumo retira el decreto que obligaba a etiquetar en braille y que alarmaba a la pesca

El Gobierno da marcha atrás con el real decreto que pretendía ampliar el etiquetado accesible y obligar a utilizar el alfabeto braille en productos de consumo, incluidos los alimentarios, una medida que preocupaba al sector de la industria transformadora de pescado por las dificultades técnicas y económicas que, a su juicio, supondría. La decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llega después de que la Comisión Europea avisase que esta regulación, al menos en el punto de la obligatoriedad, estaría en contra del reglamento FIC, la normativa comunitaria sobre Información Alimentaria al Consumidor (Food Information to Consumers).

A comienzos de agosto se lanzó la audiencia pública para este proyecto de real decreto. El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy buscaba regular el etiquetado accesible de productos de consumo con normas para implementar en los envases y etiquetas el alfabeto braille , para las personas ciegas y con discapacidad visual, así como de las personas consumidoras vulnerables. Estuvo en fase de audiencia pública hasta el 15 de septiembre, momento que aprovecharon las organizaciones pesqueras para presentar sus alegaciones, basadas principalmente en que compartían el objetivo, pero alertaban de la dificultad para su aplicación en productos como las bolsas de congelación termoselladas o las latas de conserva litografiadas, comunes en la industria.

Según trasladó Conxemar a sus asociados mediante una circular, a la que ha tenido acceso FARO, España ha comunicado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la retirada de este proyecto de real decreto, aludiendo a que el objetivo es darle una vuelta al texto. «Este proyecto de reglamento se retira con la intención de modificar su enfoque», apunta el mensaje de la asociación, citando la notificación enviada a la OMC por parte de la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior.

El texto enviado a la organización mundial, con fecha del 19 de diciembre (que se puede ver sobre estas líneas), contempla que Consumo «va a trabajar en una nueva legislación», pero que tenga «una perspectiva diferente» y que así «no dé lugar a obstáculos técnicos al comercio».

Fuentes de Conxemar señalaron que todos los consumidores «tienen el mismo derecho a recibir la información que les permita realizar la compra segura de los productos puestos a la venta». «Sin embargo, las medidas que se adopten a este respecto deben de ser proporcionadas y realistas de manera que se respete por igual a todas las partes implicadas», explicaron.

Tanto Conxemar como Anfaco-Cytma presentaron alegaciones en el proceso abierto por el Ministerio en agosto. En el caso de la segunda, avisaban de que había partes del real decreto de «muy difícil implementación» en el sector y reclamaban «un plazo transitorio de al menos dos años» para adaptarse a los cambios. Finalmente, el texto ha sido retirado.