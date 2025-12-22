La red de oficinas gallega para «exprimir» los fondos Fempa pincha el año de su estreno

La Consellería do Mar anunció en noviembre de 2023 la creación de una red de oficinas para ayudar a exprimir el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). El objetivo era acercarse a los interesados a través de una serie de sedes establecidas por puntos clave de la costa gallega, ayudando a trasladar las posibilidades que ofrecían estos fondos y evitando así que parte de ellos se quedase en un cajón. «Aprovechar cada euro» de las ayudas, dijo en su momento el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. A cuentagotas se fueron inaugurando una a una, en siete ciudades, comenzando también las labores de orientación y talleres. En un sector que emplea a más de 17.500 personas (solo en el Régimen Especial del Mar) y que tiene unas 10.000 empresas vinculadas a la pesca y acuicultura, las oficinas de Es.Mar, como fue bautizado el proyecto, ofrecieron solo 325 asesoramientos hasta la fecha, de los que 166 correspondieron a empresas.

La primera de estas oficinas se inauguró en Ferrol el pasado febrero y la última fue a finales de marzo en Viveiro. El resto se abrieron entremedias en A Coruña, Ribeira, Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. La Consellería que en aquel momento lideraba Alfonso Villares (hasta su dimisión tras una denuncia por agresión sexual) licitó la gestión de la red por 3,91 millones de euros (IVA incluido). El concurso captó la atención de 14 empresas, pero fue KPMG Asesores la que se adjudicó el pedido por 1,8 millones de euros, como publicó este medio.

A punto de culminar el año de su lanzamiento, y pese a lo vasto del sector en la comunidad, los datos que maneja la Consellería muestran que la oficina coruñesa fue la que más trabajo tuvo al realizar un 27,08% de esos 325 asesoramientos, seguida por Ferrol (18,77%), Pontevedra (15,08%), Viveiro (12%) y Vigo (10,15%), Vilagarcía (9,23%) y Ribeira (7,69%). Un total que sale a una media de 46 gestiones por cada sede y que resulta bajo si se compara con la existencia de 63 cofradías de pescadores (con sus decenas de asociados) que hay en la región, de las más de 3.307 mariscadoras, de los dueños de las 4.160 embarcaciones (dato de finales de 2024) o 3.500 bateas, así como las 10.315 empresas que hay en la comunidad en el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) de pesca y acuicultura.

Temática

Desde Mar, hoy dirigida por Marta Villaverde, explican también que la temática principal de las consultas realizadas a Es.Mar es la de «ayudas y subvenciones», ocupando más del 70%, si bien las mismas fuentes señalan que «el volumen de asesoramientos en términos de competitividad empresarial y emprendimiento han ido aumentando, especialmente en las áreas de gestión empresarial y habilidades digitales».

Con estas orientaciones, que fueron presenciales en un 50% (bien sea en las oficinas o en las instalaciones de los interesados), la red alcanzó a asesorados procedentes de 47 municipios tanto de la costa como del interior. La labor se vio acompañada de la realización de 39 talleres formativos (con 265 inscritos), la participación de Es.Mar en 18 eventos del sector (como Conxemar o Expomar) y 138 reuniones «con agentes clave» para buscar «sinergias, identificar oportunidades de colaboración y conocer las necesidades del sector».