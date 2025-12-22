Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mar Ártico sufre el año más cálido registrado en la zona desde 1900

El hielo marino alcanzó en marzo la extensión máxima anual más baja

Agencias

Madrid

La temperatura del aire en superficie entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 fue la más cálida en el Ártico desde 1900, y los 10 últimos años son los 10 menos fríos jamás registrados en esa zona del planeta. En lo que respecta al hielo marino invernal del Ártico, alcanzó el pasado marzo la extensión máxima anual más baja en los 47 años de registro satelital. En septiembre llegó la décima extensión mínima de hielo marino más pequeña, lo que confirmó que las 19 más bajas en ese mes se produjeron en los últimos 19 años.

Así se recoge en la 20ª edición del Arctic Report Card, un informe anual liderado por la agencia estadounidense NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica), que se ha convertido en una herramienta de referencia para analizar los cambios en esa zona. En el documento participaron 112 científicos de 14 países.

En agosto, las temperaturas superficiales del mar del sector atlántico del Ártico registraron temperaturas medias unos siete grados más cálidas que el promedio de ese mes entre 1991 y 2020.

El hielo marino más antiguo y grueso del Ártico (más de cuatro años) ha disminuido en más del 95% desde la década de 1980. El hielo marino ahora está confinado en gran medida al área al norte de Groenlandia y al archipiélago canadiense.

Entre 2003 y 2025, la productividad del fitoplancton aumentó un 80% en el Ártico euroasiático, un 34% en el mar de Barents y un 27% en la bahía de Hudson. Este año ha sido superior que la media entre 2003 y 2022 en ocho de las nueve regiones evaluadas.

