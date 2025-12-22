Hallan dos cadáveres en la costa lusa que apuntan a pescadores del barco naufragado frente al Miño
La Autoridad Marítima Nacional asegura que «todo indica» que las vícitimas son dos de los tres tripulantes del «Vila de Caminha» que naufragó el 14 de diciembre entre Caminha y A Guarda y que estaban desaparecidos
La Autoridad Marítima Nacional (AMN) de Portugal informó en las últimas horas de que han encontrado dos cuerpos en playas del norte del país y que «todo indica» que son de dos de los tres pescadores indonesios que desaparecieron el 14 de diciembre tras el naufragio del Vila de Caminha frente a la desembocadura del río Miño, entre Caminha y A Guarda.
La entidad lusa explicó en un primer comunicado que recibieron una alerta de que había un cadáver en la playa de Moledo, cerca de la desembocadura Miño, a las 08.36 hora local de ayer a través de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y que, tras el aviso, enviaron a la zona a la Policía Marítima, a los Bomberos voluntarios y a la Policía Judicial (PJ).
La AMN precisó que emitieron el certificado de defunción en el lugar, en la zona de Caminha, próxima a la frontera con España.
En un segundo comunicado, la autoridad amplió que también ayer encontraron otro cuerpo en la playa de la Ínsua, a unos nueve kilómetros hacia el sur. En este caso, recibieron el aviso a las 11.39 hora local a través del Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Lisboa. También emitieron el certificado de defunción en el lugar, a donde se habían dirigido agentes de los bomberos, de los servicios médicos de emergencias, de la GNR y de la PJ.
Se ha activado el gabinete de Psicología de la Policía Marítima, que está prestando apoyo a las víctimas y a los familiares.
El naufragio tuvo lugar el pasado domingo en una zona rocosa de la isla de Ínsua, en el municipio de Caminha. Durante las labores de salvamento de ese día, fueron rescatados dos tripulantes del barco naufragado, el patrón y un pescador de nacionalidad indonesia, que fueron llevados en estado consciente a un hospital, según la Autoridad Marítima Nacional de Portugal, aunque seguían desaparecidos otros tres tripulantes de nacionalidad indonesia.
A lo largo de esta semana se habían sumado a las búsquedas las autoridades españolas, debido a la proximidad de la zona del accidente con el país vecino.
Suscríbete para seguir leyendo
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad