La Xunta priorizará las ayudas a las pesqueras que tengan protocolos contra el acoso sexual a mujeres

El marisqueo a pie, donde las mujeres concentran alrededor del 75% de los permisos concedidos en Galicia, es probablemente la actividad que mejor refleja el vital papel desempeñado por el colectivo en el sector marítimo-pesquero. Pero hay más. Muchos más. Desde la reparación y confección de redes, al trabajo en las cofradías, pasando por la industria transformadora o la comercialización. «Una realidad histórica y sostenida en el tiempo», como resalta la Consellería do Mar. Una contribución clave a lo largo de los siglos «para el sostenimiento de las economías costeras y pesqueras» con «roles fundamentales», pero «frecuentemente invisibilizados».

Las leyes y las instituciones han pasado de puntillas por la aportación de estas mujeres, ayudando a provocar «situaciones de desigualdad persistente que continúan teniendo impacto en la actualidad». «A lo largo del tiempo, el trabajo de las mujeres en el mar, caracterizado por su mayor cercanía al hogar, lo que facilitaba la conciliación de las labores productivas con las responsabilidades domésticas y de cuidados, fue tratado como un complemento al de los varones, sin ser adecuadamente valorado ni reconocido en la normativa laboral o social», admite la administración autonómica, en un fenómeno que va más allá de la cuestión de género.

Múltiples factores de discriminación

Es «un contexto interseccional» porque se mezclan múltiples factores que agravan la discriminación. Ser mujer, su localización en las zonas rurales o pesqueras, la edad -volviendo a la profesión de las mariscadoras, siete de cada diez tienen más de 50 años- «o por la informalidad en la que muchas veces se realizan sus actividades. «Esta realidad configura un entorno donde las mujeres del mar, en muchos casos, no solo se enfrentan a barreras basadas en el sexo, sino también en otras causas de discriminación que derivan de la escasa presencia de servicios o infraestructuras de apoyo en la zona costera, de la desvalorización de sus habilidades y el acceso desigual a la formación y a los recursos», resume la consellería en la justificación para sacar adelante un estatuto propio para las mujeres vinculadas al sector.

La ley gallega para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que entró en vigor a finales de 2023 marcaba un plazo de un año para aprobar el estatuto con las medidas «encaminadas a potenciar la empleabilidad, el bienestar, el liderazgo y la visibilidad» de las trabajadoras del mar. Van dos años y, por fin, el proyecto de decreto para su validación está ya en fase pública para recibir aportaciones hasta el próximo 7 de enero.

Bienestar

Hay un capítulo entero dedicado de iniciativas centradas en el bienestar de las mujeres del sector «o vinculadas a él por razones familiares». «Objetivo cuyo alcance transciende la prevención de los riesgos a los cuales se exponen como consecuencia de su actividad profesional», destaca Mar, que recuerda que la pesca se encuentra entre los sectores «más peligrosos del mundo». «Existen, sin embargo, otros riesgos en modo alguno despreciables y, a menudo, olvidados, derivados de la ejecución de actividades feminizadas, como el marisqueo, o de la participación en actividades masculinizadas en las que la mujer se expone a la violencia sexual y sexista, como la pesca a bordo de las embarcaciones», detalla el borrador de estatuto, al hilo de la cascada de casos que se han ido conociendo en los últimos años por agresiones a bordo de pesqueros o de buques científicos. «Lo anterior aconseja introducir la perspectiva de género interseccional en la prevención de riesgos», apela la consellería, sin olvidar «otros riesgos de índole psíquica, que se ciernen sobre las mujeres vinculadas al sector derivados de aislamiento, del distanciamiento del cónyuge, de la pareja o de sus familiares y de las dificultades propias de la asunción corresponsable de las responsabilidades familiares» y que imponen «un abordaje integral, así como el fomento de la distribución de las labores de cuidado en el seno de la pareja».

Un grupo de mariscadoras en una jornada de trabajo. / Elena Fernández - Europa Press

Todos esos factores se tendrán en cuenta para promover el desarrollo de políticas y planes de prevención de riesgos laborales, incluidos aquellos que afecten «de manera específica» o presenten «una incidencia diversa» respecto a los hombres destinados a blindar «la integridad física y psíquica de las mujeres del sector marítimo-pesquero». «En particular, se promoverá el desarrollo de herramientas y equipos de trabajo que tengan en cuenta las diferencias anatómicas existentes entre hombres y mujeres», apunta, «así como en el diseño de los puestos de trabajo».

Acceso a los servicios

La administración gallega suministrará «la información y los servicios necesarios» para «garantizar la protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo» que «alcanza, en particular, a las mujeres en ciertas actividades del sector marítimo-pesquero eminentemente masculinizadas». Sin que la dispersión geográfica sea otro problema. La intención de la consellería es que el acceso a «los recursos públicos establecidos para la prevención y la atención de las situaciones de violencia y acoso» sea «equiparable» en las zonas costeras no urbanas a las principales ciudades.

Dos mariscadoras con sus aparejos. / Elena Fernández - Europa Press

«Se promoverá la adecuación de instalaciones y espacios de trabajo desde la perspectiva de género garantizando la intimidad, en particular, a bordo de las embarcaciones», fija el futuro estatuto, que, entre sus puntos fuertes, dará «prioridad» a las empresas que cuenten con un protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el reparto de ayudas y prevenciones. «Siempre que sea compatible -añade la consellería- con la normativa europea, nacional o autonómica básica». Una ventaja que se traslada también a las empresas que elaboren un plan de igualdad que lo incluya «sin estar obligadas por ley».

Salud mental

Los planes de salud pública de Galicia incorporarán los riesgos «que amenazan» a las mujeres ligadas «a personas integrantes del sector marítimo-pesquero», con atención, «en particular, a su salud mental debido a los largos periodos de distanciamiento de su cónyuge, pareja de hecho o de sus familiares y/o a la asunción en solitario de las responsabilidades familiares». El estatuto no recoge por el momento medidas concretas para favorecer la conciliación, aunque sí prevé «acciones de información y sensibilización» sobre el derecho a hacerlo y «alentar a la organización de servicios destinados al relevo» de las autónomas del sector para que estas pueda suspender la actividad «en los términos contemplados en la normativa vigente».