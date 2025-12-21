El buque gallego «Fastnet» cumple una semana contra la rocas de la costa irlandesa

El volanteiro Fastnet, de pabellón francés pero capital gallego, cumple una semana encallado en el suroeste de Irlanda. Las malas condiciones de viento y mar impidieron a las autoridades el rescate de la embarcación, que sigue batiendo contras las rocas.

El buque de 33 metros de eslora sufrió el siniestro en la mañana del pasado domingo en la entrada al puerto de Dingle, cuando se quedó sin propulsión y se fue hacia una zona rocosa en la costa. La situación obligó a la evacuación de los 14 tripulantes a través de un helicóptero de la guardia costera de Irlanda.

A lo largo de la semana han sido varios los curiosos que se han acercado al lugar del accidente para fotografiar la embarcación. Según los medios locales, como el The Fishing Daily, las autoridades monitorizan la embarcación, pero no pudieron proceder a su retirada de la zona por las malas condiciones meteorológicas. Hablan de que la fuerza del mar ha provocado que el casco del volanteiro se resquebraje, por lo que se aprecia una mancha de combustible a su alrededor.

Hoy mismo, durante las labores de vigilancia del barco, las autoridades detectaron también que una mujer estaba en apuros en el acantilado, por lo que se procedió a su rescate y traslado a un centro médico.