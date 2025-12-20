La pesca gallega reclama soluciones a los «preocupantes» recortes de cuota

El Consello Galego de Pesca reclama soluciones para las especies de especial preocupación para Galicia tras la negociación de los TAC y cuotas del próximo año. La situación con la caballa, lirio y abadejo está en el centro de la diana.

Este órgano ha sido convocado con carácter extraordinario ante la disconformidad por las posibilidades de pesca establecidas sin tener en cuenta los informes socioeconómicos presentados por Galicia tanto al comisario europeo de Pesca como al propio ministro de Pesca español, Luis PLanas. Así, la Consellería do Mar aboga por «un frente común que permita buscar soluciones», con el fin de que «la flota pueda seguir trabajando».

Para ello, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, presentó un paquete de propuestas como pedir que se mantenga, como mínimo, para estas tres especies la misma cuota asignada a España en 2025, al no ser causante, en el caso de la caballa y la bacaladilla, de los factores de sobreexplotación. Para estas dos especies también se solicita aplicar la reciente modificación de medidas destinadas a la conservación de las poblaciones de peces en relación con los países que autorizan una pesca no sostenible.

En este punto, demanda que España debe lograr un acuerdo de reparto de las capturas basado en criterios científicos y antecedentes de pesca sostenible, así como poner en marcha una evaluación diferenciada y resistirse a aceptar las asignaciones de cuota derivadas de la sobrepesca unilateral.

En el caso del abadejo, urgen una modificación del sistema de evaluación científica, así como un cambio de especie accesoria a la dirigida, además del establecimiento de un TAC propio.