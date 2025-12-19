Pesca recorta las ayudas a los paros de la flota española tras una auditoría de Hacienda

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recortará las ayudas a las paralizaciones temporales de los barcos españoles tras verse obligado a realizar «mejoras importantes» en el mecanismo de Opción de Costes Simplificados (OCS) que hasta ahora usaba para cuantificar el importe de estos apoyos, después de una auditoría llevada a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda, que llama a la cartera que dirige Luis Planas a «corregir» la actual fórmula, tanto para la parte que compete a la prima de coste fijo —que se concede para cubrir los gastos de los barcos durante el tiempo que están parados— como para la prima de lucro cesante —ligada a las ganancias que cada armador deja de percibir por no poder faenar—. Esta última es la que más disminuirá, llegando a caer un 20,6% en el caso de la pesca artesanal, la que más sufrirá con el nuevo ajuste. El mismo será implementado a través de una orden que el Gobierno acaba de someter a consulta pública.

La reducción de los apoyos a los paros de los barcos de menor porte —de menos de 12 metros de eslora— no será la única. Si se compara con los baremos por los que se regían hasta ahora el resto de embarcaciones, contemplados en la última modificación del Real Decreto 1013/2023, de 5 de diciembre, también habrá caídas a tener en cuenta en la prima de lucro cesante para artes como el enmalle (-8,9%), el cerco (-8,3%) y el arrastre (-7,4%). De hecho, este concepto solo aumentará para la flota anzuelera —principalmente palangre y volanta—, donde se incrementa un 15,5%. El mínimo a percibir por cada día de paro se reduce asimismo un 6,4%, hasta los 125,4 euros, mientras que el máximo permanecerá en los 2.000 euros por jornada.

La pesca de anzuelo gana

El borrador del MAPA explica que la Intervención General de la Administración del Estado realizó una auditoría rutinaria para verificar si la metodología del coste simplificado incluida en la legislación española para las operaciones de paralización temporal era adecuada y cumplía con el reglamento europeo, teniendo en cuenta que el apoyo a los paros del sector corre a cargo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), cuya autoridad de gestión es la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Este departamento recibió el pasado 20 de octubre el informe definitivo del organismo de Hacienda, en el que señala que se han «detectado diferencias en el importe de las primas correspondientes al baremo de coste fijo y al baremo lucro cesante». El documento insta a Pesca a calcular las primas «exclusivamente» con los datos de las Encuestas Económicas de Pesca Marítima, por «homogeneidad» y para garantizar que el método sea «justo, equitativo y verificable».

La orden que se acaba de someter a consulta pública también contempla reducciones para las primas de coste fijo para la pesca artesanal (-4,9%), el enmalle (-5,4%) y el arrastre (-1,5%). Sí subirán en cambio para la flota del cerco (+9,1%), y al estar supeditadas a los GT compensará para bien a los cerqueros que tengan una capacidad superior a las 23,1 toneladas de arqueo bruto. De igual modo, se incrementará para el palangre y la volanta (+6,6%), las artes más beneficiadas.