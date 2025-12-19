El pacto de la UE con Noruega deja un 11% menos de bacalao ártico para la flota comunitaria

Diciembre es el mes clave para la resolución de las negociaciones por las cuotas pesqueras de la flota gallega para el próximo año. Primero fueron las de Gran Sol, tras el acuerdo de la Comisión Europea con Reino Unido; más tarde llegaron las del resto de caladeros comunitarios, especialmente en la península ibérica y el Mediterráneo; y ayer fue el turno para una serie de cupos clave, entre ellos el bacalao del Ártico, después del pacto alcanzado en Bruselas y Oslo. La UE y Noruega han cerrado unas negociaciones decisivas para los buques bacaladeros españoles y el resultado ha sido el de un nuevo descenso del cupo: la flota comunitaria dispondrá el próximo año de 9.196 toneladas de bacalao, una cifra que se alcanza en un contexto de descenso del total admisible de capturas (TAC) y de un polémico acuerdo entre Noruega y Rusia, que precisamente este mes oficializó su salida definitiva del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) .

La cifra comunicada por Bruselas representa casi un 11% menos que las 10.316 toneladas acordadas el año pasado, que suponen la mejor cifra desde que se concretó el Brexit. Según la Comisión, ambas partes «firmaron un intercambio equilibrado de oportunidades de pesca de alto valor económico» en base a la gestión de las poblaciones compartidas en Skagerrak y Kattegat. De igual forma, se pactó un acceso recíproco a las aguas del Mar del Norte, por lo que afecta también a otras especies como el eglefino, la platija y el merlán.

Así, entre otras poblaciones la UE recibirá esas 9.196 toneladas de bacalao ártico para 2026 a cambio de transferir 47.905 toneladas de bacaladilla a Noruega.

Acuerdo con Rusia

El acuerdo ha sido anunciado por Bruselas justo después de que Noruega hiciera lo propio con su pacto junto a Rusia. Unas conversaciones «difíciles», como reconoció la ministra noruega de Pesca y Océanos, Marianne Sivertsen Næss, sobre todo después de que Oslo prohibiese operar en sus aguas a dos de las principales pesqueras rusas (Norebo y Murman Seafood). El TAC de bacalao del Ártico acordado para 2026 se ha fijado en 285.000 toneladas, lo que representa una disminución del 16%, y que deja para la parte noruega 139.827 toneladas y el resto para Rusia y terceros países. La parte rusa no ha sido oficialmente comunicada.

Ambos convenios se producen también en el mes en que Rusia oficializó su salida del ICES, el órgano científico que analiza y da consejo sobre las especies pesqueras para los diferentes países. El Consejo del ICES había suspendido a Rusia en 2022, después del ataque a Ucrania, y fue el pasado 9 de diciembre cuando culminó de forma oficial la membresía de la federación rusa dentro de este consejo.