Galicia y Bretaña urgen reforzar el presupuesto pesquero de la UE

Galicia y la región francesa de Bretaña reclaman un refuerzo del futuro presupuesto europeo plurianual 2028-2034 destinado a la pesca. El pasado 11 de diciembre, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió en Bruselas con el vicepresidente de Mar y Litoral de Bretaña, Daniel Cueff, y con la conselleira regional, Gaëlle Le Meur, con este fin. Este encuentro anual, celebrado al margen de las negociaciones sobre los TAC (Totales Admisibles de Capturas) y las cuotas, sirvió para intercambiar impresiones y preocupaciones acerca de la futura financiación de pesca y acuicultura.

La Comisión Europea propuso en julio una dotación mínima de 2.000 millones de euros a nivel europeo, lo que supone una reducción del 67% con respecto al presupuesto del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). La oposición desde Galicia fue inminente, teniendo en cuenta que esta partida es clave para impulsar la actividad.

En el momento en que se inician las negociaciones del Marco Financiero Plurianual europeo 2028-2034, Bretaña y Galicia han unido sus voces para solicitar al Parlamento Europeo y al Consejo un compromiso financiero a la altura de los retos ambientales, económicos y sociales a los que se enfrenta el sector pesquero europeo.

Ante la perspectiva de una integración de los financiamientos europeos en planes nacionales, Galicia y Bretaña solicitan también que las regiones estén plenamente implicadas en la definición y en la gestión de los fondos europeos destinados a la pesca y el desarrollo local de las zonas costeras.