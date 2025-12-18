Mar defiende la lucha contra los furtivos: más de 8.400 inspecciones hasta octubre
El número de infracciones supera las 2.200 en los primeros diez meses de 2025, en los que se decomisaron 23.673 kilos de productos ilegales
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, reivindicó ayer las actuaciones de su departamento contra el furtivismo y apeló a la prudencia respecto a afirmaciones que «pongan en duda» la trazabilidad y salubridad de los productos gallegos. La máxima responsable de pesca del Gobierno autonómico resaltó la cooperación de la Xunta y el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra la pesca ilegal. Según destacó, entre enero y octubre de 2025 se han llevado a cabo 8.433 inspecciones, se detectaron 2.233 infracciones y se decomisaron 23.673 kilos de productos ilegales.
Así lo defendió durante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación presentada por el BNG y defendida por la diputada Rosana Pérez sobre el nivel de eficacia de las medidas que se toman contra el furtivismo y contra la entrada de producto foráneo en el sector pesquero y marisquero gallego. La nacionalista lamentó la reducción de peso del sector pesquero gallego en Europa, de lo que culpó al «silencio cómplice y la inacción» de los Gobiernos estatal y autonómico. «Más allá de ir a lamentarse a Bruselas cada diciembre, ¿qué hace la Xunta?», se cuestionó. Además, le preguntó a Villaverde si el Ejecutivo gallego está «en condiciones» de «garantizar la trazabilidad» de los productos que van a estar en la mesa de los gallegos a lo largo de las próximas fiestas de Navidad.
