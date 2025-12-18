Mar defiende la lucha contra los furtivos: más de 8.400 inspecciones hasta octubre

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, reivindicó ayer las actuaciones de su departamento contra el furtivismo y apeló a la prudencia respecto a afirmaciones que «pongan en duda» la trazabilidad y salubridad de los productos gallegos. La máxima responsable de pesca del Gobierno autonómico resaltó la cooperación de la Xunta y el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra la pesca ilegal. Según destacó, entre enero y octubre de 2025 se han llevado a cabo 8.433 inspecciones, se detectaron 2.233 infracciones y se decomisaron 23.673 kilos de productos ilegales.

Así lo defendió durante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación presentada por el BNG y defendida por la diputada Rosana Pérez sobre el nivel de eficacia de las medidas que se toman contra el furtivismo y contra la entrada de producto foráneo en el sector pesquero y marisquero gallego. La nacionalista lamentó la reducción de peso del sector pesquero gallego en Europa, de lo que culpó al «silencio cómplice y la inacción» de los Gobiernos estatal y autonómico. «Más allá de ir a lamentarse a Bruselas cada diciembre, ¿qué hace la Xunta?», se cuestionó. Además, le preguntó a Villaverde si el Ejecutivo gallego está «en condiciones» de «garantizar la trazabilidad» de los productos que van a estar en la mesa de los gallegos a lo largo de las próximas fiestas de Navidad.