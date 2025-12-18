La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales

En la legislación marítima internacional se permite el tránsito de un buque de pabellón extranjero por un área ZEE (Zona Económica Exclusiva): esta hace referencia a un espacio sobre el que un país determinado tiene el derecho sobre sus recursos. Pero el paso, el tránsito, no necesita de autorización expresa.

En los últimos días las autoridades de Argentina han evaluado el caso de un pesquero de capital español y puerto principal de operaciones en Vigo, el Fakir, adscrito a la flota de Freiremar, por haber entrado en zona económica exclusiva. Fue localizado durante una misión de vigilancia por la fragata ARA Almirante Storni, con respaldo aéreo de la P-3 Orion de la Aviación Naval, como ha desvelado el portal especializado local Pescare.

Construido en el año 2004 y con cerca de 54 metros de eslora, este arrastrero congelador con 942,2 GT de capacidad es uno de los habituales en el Cono Sur, fuera de las aguas territoriales de Argentina. La detección se produjo el 4 de diciembre y la Armada trasladó la información a la Subsecretaría de Pesca de la Nación, homóloga al Ministerio de Pesca español, para que analizase si debía ser sancionado: el Fakir fue localizado en la milla 198.

De acuerdo al mismo medio de comunicación, Buenos Aires acordó la desestimación del caso por esa presunta infracción teniendo en cuenta los datos de posicionamiento satelital del AIS: ni la velocidad ni la trayectoria del barco eran compatibles con una actividad de pesca de arrastre.

El arrastrero congelador no fue abordado por la fragata de la Armada, aunque sí escoltado para que retornara a aguas internacionales.

Misión

La detección del Fakir se produjo en el marco de la operación de vigilancia Mare Nostrum VI, con el despliegue de unidades de superficie y aeronavales bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.