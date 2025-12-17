El terrible peaje del «Siempre Casina»: trece muertos en dos naufragios

El Siempre Casina fue un volanteiro con base en Burela, construido en el año 1999 en las instalaciones de Grupo Armón del mismo concello lucense. Fue dado de alta en el registro de flota con fecha del 29 de octubre de 1999: tenía 20,5 metros de eslora por 5,3 de manga, con capacidad (expresada en toneladas de arqueo bruto o gross tonnage) de 87,03 GT.

En la madrugada del 22 de febrero de 2005, según declaró el patrón a los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), «estando el buque parado y atravesado a la mar por la banda de estribor, sintió algo extraño en el comportamiento del barco, que se levanto de proa y, en cuestión de segundos, se sumergió de popa». Solo sobrevivió uno de los nueve tripulantes que iban a bordo.

La Ciaim determinó que la causa del accidente «fue debida a la falta de estabilidad producida por los efectos de la inundación de los parques de pesca y de los espacios situados bajo la cubierta principal del buque». Aludió también a la realización de modificaciones en la estructura del barco sin autorización, extremo que sería descartado después tras la revisión del casco.

Parte de la proa del «Siempre Casina» / Ciaim

Aquella tragedia no terminó con la singladura del Siempre Casina: sería exportado ese mismo año, en diciembre, para operar con bandera de Portugal, como consta en su ficha oficial en el registro de buques de la Comisión Europea. Pasaría a llamarse Carlos Cunha, con matrícula AN-197-C. Aquel volanteiro de fondo es el que este martes, a unas 200 millas de la costa de Aveiro, volvió a sucumbir a la mar con siete tripulantes a bordo: uno de los marineros rescatados falleció de parada cardiorrespiratoria y hay cuatro desaparecidos.

Las autoridades recibieron la alerta a las 07.50 horas a través de la radiobaliza de localización de siniestros del pesquero, que había sufrido una vía de agua. Otro pesquero luso, el Artur e Teresa, se encontraba en las inmediaciones y se desplazó al lugar. Allí pudo rescatar a tres de los siete tripulantes, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria, que se encontraban a bordo de una balsa salvavidas y que habría fallecido poco después, como confirman varios medios portugueses.

Según explican fuentes del sector consultadas, el patrón del Carlos Cunha iba hablando por teléfono con su homólogo en el Artur e Teresa, también indonesio. Durante la conversación, el primero trasladó que habían recibido un golpe de mar y que tenía que atender a la situación. Tras ello, ya no le respondió más.