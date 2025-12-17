Los sindicatos de la conserva dan por rota la mesa del convenio y sopesan protestas

La CIG avanzó este martes la ruptura de las negociaciones del convenio de la conserva, después de que haya sido imposible alcanzar un acuerdo entre los tres sindicatos presentes en la mesa y la patronal. Los representantes de los trabajadores se reunirán mañana para valorar un posible calendario de manifestaciones, teniendo en cuenta que, conforme denunció ayer la central nacionalista, la subida salarial real planteada por las empresas es del «0,0%».

Según señaló la CIG, la actual propuesta de la patronal únicamente contempla para 2025 un alza del 1,5% más el aumento ligado al IPC, así como actualizar las tablas en enero de 2026. En cuanto a los atrasos, una media de 400 euros por trabajador, se cobrarían tras la publicación del convenio. El resto de cuestiones se mantienen «sen avances».

La CIG defiende un nuevo sistema de clasificación profesional «claro e transparente, que non de pé a discrecionalidades nin decisión de encadramento arbitrarias». También urge la necesidad de implantar complementos objetivos y regulados vinculados a los turnos, el frío, la peligrosidad y la polivalencia, a sus ojos «unha débeda histórica», además de la promoción automática a los dos años en los puestos de trabajo; una subida salarial del 5% en todos los conceptos; reducir la jornada a las 1.685 horas en 2027 y 31 días de vacaciones al año.