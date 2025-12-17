Mar ensalza la lucha contra la pesca ilegal

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta destacó ayer el papel estratégico de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) en la defensa de la sostenibilidad y explotación responsable de los recursos pesqueros. Así lo manifestó la conselleira del Mar, Marta Villaverde, en la visita institucional a su sede.

