España «lidera» el cambio de rumbo hacia una política europea que atienda al sector pesquero
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, insistió este martes en que España defenderá una Política Pesquera Común (PPC) que combine sostenibilidad ambiental, social y económica, garantice financiación suficiente para modernizar la flota y facilite la incorporación de nuevas generaciones de pescadores.
Según Planas, España «lidera en Europa» la elaboración de propuestas de simplificación de la PPC y estrategias que aseguren un futuro competitivo y sostenible para el sector. Un ejemplo son los resultados logrados el pasado fin de semana en Bruselas que suponen un avance para los intereses de los pescadores españoles, añadió.
Luis Planas, que clausuró el I Congreso Nacional de la Pesca que la Asociación de Organizaciones de Productores (AOP) Pesca España ha organizado en Madrid, ha recordado que la pesca es clave en un contexto de creciente demanda alimentaria, consumidores más exigentes y retos ambientales.
«La pesca es estratégica no solo por su capacidad para generar alimentos saludables y sostenibles, sino porque aporta empleo, vertebra territorios, sostiene culturas marítimas centenarias y representa un modo de vida», subrayó.
