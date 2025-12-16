¿Dónde pesca ahora y el qué el controvertido pesquero «Santa Isabel»?

El arrastrero congelador Santa Isabel, de 85 metros de eslora y más de 2.200 GT (gross tonnage o arqueo bruto), ha portado tres banderas desde su estreno, en el año 1972. No es algo inusual ni irregular. Utilizó pabellón portugués desde 1972 a 2018, lo cambió por el de Belize y, con fecha desde diciembre de 2024 --así consta en los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés)--, es ucraniano.

Ha vivido este trajín sin cambios en su propiedad, al menos sobre el papel: la armadora es A.C. Fishing Co. Ltd, con sede en Seychelles. La dirección postal que aporta la empresa a la IMO no puede ser más genérica: «Victoria, Mahe Island, Seychelles»; equivaldría a declarar «Vigo, Galicia, España» como dirección, si fuera el caso, de una armadora viguesa. Pero el caso del Santa Isabel es controvertido de principio a fin: por el estado del barco, por su nuevo pabellón, por su manera de navegar... Inmovilizado por Capitanía Marítima en la ciudad olívica en 2023 por las gravísimas deficiencias detectadas en la estructura o el interior del pesquero, acaba de llegar de nuevo a la ría con 35 personas a bordo.

El rastro

Además del posicionamiento satelital por AIS, hay pesqueros que están dotados de una caja azul o VMS, que es un dispositivo de control pesquero regulado por cada país (no todos lo requieren). Este equipamiento permite disponer, por tanto, de dos modos diferentes de geolocalizar un barco en el medio del mar. El AIS sí es obligatorio a nivel mundial: de manera general, para todos los barcos con más de 500 GT, o para más de 300 GT si operan en aguas internacionales.

Rastro del pesquero en los cinco últimos años / Global Fishing Watch

El problema es que, muy a menudo, el AIS se apaga o deja de dar señal. Es habitual en ciertas flotas y se puede comprobar con el seguimiento a un barco, con vacíos en su trayectoria. En la del Santa Isabel hay algunos. El más significativo es el comprendido entre el mes de junio de 2023, tras haber sido inmovilizado en Vigo, y abril de 2025. Ni siquiera hay rastro de cómo llegó desde las Rías Baixas a Aveiro, donde es previsible que hubiese sido sometido a alguna reparación.

Es gracias a su señal que sabemos que el arrastrero ha estado trabajando en aguas de NAFO: salió de Aveiro el 3 de septiembre y permaneció en el caladero hasta principios de este mes, con escalas mediante en los puertos de Saint Pierre (Canadá) y Praia da Vitoria (Azores).

Licencia

Belize, que es el pabellón con el que fue registrado a su entrada en Vigo por la consignataria, no es un país autorizado para pescar en NAFO. Pero Ucrania sí.

Ficha del «Santa Isabel», según fue registrado este lunes en las escalas del puerto / LG

En concreto, son 13 los miembros de NAFO, que son las siglas de Northwest Atlantic Fisheries Organization y que es la sucesora de la ICNAF ((International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries), operativa entre los años 1949 y 1978. Se trata de Canadá, Cuba, Dinamarca, Unión Europea, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Ucrania. En el listado de los buques autorizados para operar en estas aguas hay 87 embarcaciones. Solo hay un pesquero autorizado con este último pabellón, el de Ucrania: sí, el Santa Isabel.

Tiene permiso para faenar bacalao o gallineta nórdica. Esta última especie, por cierto, es la que ha obligado al Novaya Zemlya, de bandera rusa y capital gallego, a tener que ir a Cuba a descargar este mes de noviembre tras haberle sido bloqueada la entrada al puerto de Vigo, como desveló este periódico.