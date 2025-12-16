Planas pide actuar ante Reino Unido o Noruega tras el reparto de caballa

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se pronunció sobre el resultado del reparto europeo de cuotas para especies como la caballa y la bacaladilla, de relevancia para la flota gallega, en una entrevista en RNE. El valenciano reconoció que el pacto no favorece a todas las especies, puesto que, aunque el Mediterráneo queda en buena situación, en zonas donde se capturan especies como la bacaladilla o la caballa la situación es distinta, ya que, según ha advertido, está «sobreexplotada», por lo que pidió una mayor implicación de la Unión Europea ante países como Reino Unido o Noruega, que están sobrepescando.

Cofradías

Por su parte, la Federación Galega de Confrarías de Pescadores recibieron con «extrema preocupación» los resultados de las negociaciones, calificando de «inaceptable» la reducción en bacaladilla y la caballa y subrayando que el sector «no quiere vivir de subvenciones».

A través de un comunicado, tildaron de «nefasta» la negociación pesquera en lo que respecta a la defensa de los intereses gallegos. «Nuevamente porque ya van muchos años de apretar y apretar y de asistir a un goteo de abandono de la actividad pesquera ante la falta de rentabilidad económica», lamentaron desde la federación.