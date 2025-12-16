Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

La dueña de Albo tiene nuevo atunero

La dueña de Albo tiene nuevo atunero | MAWEI

La dueña de Albo tiene nuevo atunero | MAWEI

Shanghai Kaichuang Marine International, la empresa china dueña de la viguesa Hijos de Carlos Albo, tiene nuevo atunero. La firma anunció la entrega del Junmeto, uno de los tres buques encargados en solo un año al astillero chino Mawei Shipbuilding.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents