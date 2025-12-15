Naufragio en Portugal: retomada la búsqueda de los tres desaparecidos del «Vila de Caminha»

Tres de los cinco tripulantes del pesquero Vila de Caminha, naufragado ayer en las costas de la localidad lusa, continúan desaparecidos. Bajo la coordinación del Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, esta mañana se han reiniciado los trabajos de búsqueda de los marineros, todos de nacionalidad indonesia, según ha informado la Autoridade Marítima Nacional.

Al operativo ha vuelto a incorporarse la lacha de Salvamento Salvamar Mirach, que este domingo ya peinó la zona del siniestro desde aguas españolas con el objetivo de tratar de localizar los cuerpos. De momento no ha habido éxito. En la zona, por mar, están trabajando una neumática lusa, la Caminha, y el barco ISN Atento. El Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas da Polícia Marítima (GMF-OPS) también está tratando de localizar a los desaparecidos, con el respaldo desde tierra de bomberos de Caminha y de Vila Praia de Âncora.

Ayer fueron localizados con vida dos de los tripulantes, de nacionalidad portuguesa e indonesia, trasladados al hospital de Viana do Castelo con síntomas de hipotermia. La embarcación, de 12 metros de eslora por 5 de manga, fue localizada quilla al sol junto a una zona rocosa de Ínsua, en la freguesía de Moledo.

Los restos del pesquero, en Moledo, junto a Caminha / Autoridade Marítima Nacional

El barco se dedicaba al arte de palangre, como exhiben las fotos de archivo publicadas en portales especializados de navegación marítima. Tenía la compuerta para el halador en el costado de babor. Las autoridades lusas no han aportado información sobre la estructura del pesquero. Según ha publicado el Correio da Manhá, el Vila de Caminha salió a pescar a las 20 horas del sábado y tenía previsto regresar a puerto a mediodía de ayer. La alerta del siniestro fue recibida a las 12:20 horas, hora lusa.

«O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio às vítimas e aos familiares», ha informado la Autoridade Marítima Nacional.