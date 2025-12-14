Naufragio en Portugal: siguen desaparecidos tres marineros del «Vila de Caminha»

El pesquero Vila de Caminha (ex Chapas), de 12 metros de eslora, naufragó este mediodía frente a la costa portuguesa con cinco tripulantes a bordo, dos de los cuales fueron rescatados con vida. Los otros tres, de nacionalidad indonesia, continúan desaparecidos. La embarcación fue localizada quilla al sol (volcada) pasadas las 12 horas.

Por motivos que todavía no han trascendido, el pesquero se fue contra las piedras en una zona rocosa de la isla de Ínsua, entre Caminha y A Guarda. El responsable del operativo de búsqueda y comandante de Salvamento de Caminha, Felipe Vieira Pereira, solicitó medios a las autoridades españolas para peinar la zona más próxima al concello de la raia, motivo por el que se desplazó hasta el lugar la Salvamar Mirach. También se han unido al dispositivo el avión Sasemar 101 y el helicóptero Pesca 1.

Imagen de archivo del pesquero «Vila de Caminha» / Vessel Finder

La Autoridade Marítima Nacional informó, por su parte, de la participación de la Estação Salva-vidas de Viana do Castelo y un avión de la Força Aérea Portuguesa (FAP). Los medios aéreos se retiraron de la zona del naufragio sobre las 18:30 horas de la tarde.

Los dos marineros rescatados --de nacionalidad portuguesa (Nuno Castro) e indonesia, de acuerdo a la información divulgada por el Jornal de Notícias-- se encuentran en buen estado aunque llegaron al hospital de Viana con síntomas de hipotermia. La Polícia Marítima ha puesto su Gabinete de Psicologia a disposición de las familias.

El barco se dedicaba al arte de palangre, como exhiben las fotos de archivo publicadas en portales especializados de navegación marítima. Tenía la compuerta para el halador en el costado de babor. Las autoridades lusas no han aportado información sobre la estructura del pesquero.

El operativo de búsqueda se retomará previsiblemente con la luz del día, por tierra y mar.