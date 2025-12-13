La UE mantiene la cuota de merluza en el Atlántico: España podrá pescar 17.445 toneladas en 2026

La merluza, una de las especies más valiosas para la flota en el Atlántico, mantendrá su cuota en 2026 tras el acuerdo cerrado en la madrugada de este sábado por la Unión Europea sobre el reparto de capturas en aguas comunitarias. España podrá pescar hasta 17.445 toneladas, una cifra que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó de «magnífica».

El pacto, alcanzado en Bruselas tras unas negociaciones que Planas describió como «más difíciles» que otros años por la «base tan restrictiva» de la que partía la Comisión Europea, evita recortes mayores en varias especies clave del Atlántico y el Cantábrico.

En paralelo, España ha aliviado los ajustes propuestos inicialmente por Bruselas. En el lenguado del Cantábrico, el recorte baja del 28% planteado al 9% final, mientras que en el golfo de Vizcaya se limita al 1%. También el abadejo ve moderada la rebaja: del 26% inicial se ha pactado un 13%.

En el lado opuesto está la xarda (caballa), especie a la espera de acuerdos de reparto con estados costeros como Noruega. La UE siguiendo el consejo científicio pactó límites de captura provisionales para los primeros seis meses de 2026, del -70 %, mientas se logra un acuerdo. Debido a que la temporada de este pesca de esta especie no es hasta más adelante, los 27 aceptaron un recorte provisional del 90%.

Mediterráneo: se mantienen 143 días de faena

En el Mediterráneo, donde la flota española mantendrá en 2026 los 143 días de faena, condicionados a sostener medidas de compensación ya aplicadas. Bruselas pretendía un recorte del 65% de los días de actividad, hasta apenas 9,7, con posibilidad de recuperar niveles similares a los de 2024 si se introducían nuevas compensaciones. Finalmente, el acuerdo permite conservar el calendario previsto y la UE ha decidido además extender al próximo año los límites de captura para la gamba roja en aguas españolas y francesas.