Muere un tripulante gallego de un buque de pez espada de Lugo que faenaba en el Atlántico

Un tripulante gallego del Bradomin, buque dedicado a la pesca de pez espada, ha fallecido este miércoles mientras su embarcación faenaba en el Atlántico Sur. Fuentes consultadas por FARO apuntan a un posible infarto. Desde la armadora, la lucense Pérez Maya, confirman a este periódico que el pesquero ha puesto rumbo a Montevideo, donde se practicará una autopsia al cuerpo para determinar las causas del deceso.

La empresa descarta, eso sí, que haya sido por un golpe. El fallecido, un hombre de 38 años natural de A Cañiza (Pontevedra) que «ejercía como alumno en el puente de mando», llegará al puerto uruguayo la semana que viene.

Se espera que sea entre el miércoles y el jueves cuando arribe. La compañía está haciendo seguimiento de la situación desde San Cibrao y tratará de agilizar todos los trámites necesarios para repatriación.

El Bradomin es un espadero, como se conoce a los palangreros de superficie que capturan pez espada. De bandera española, el buque cuenta con 36,5 metros de eslora, casco de acero y puerto base en Burela. Fue construido en el antiguo astillero vigués Hijos de J. Barreras en 1988 y tiene matrícula olívica.