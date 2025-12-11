El pez espada o el marrajo ajustan sus hábitos de alimentación si hay escasez de comida

Los grandes depredadores marinos como el pez espada, la tintorera o el marrajo no solo compiten entre ellos por el alimento, sino que además son capaces de ajustar sus hábitos de alimentación en función de la comida disponible y la presencia de otros competidores. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un nuevo estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) y publicado este miércoles.

La investigación, realizada en colaboración con el Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), se basa en el análisis de 450 muestras de tres de los principales depredadores del Atlántico nororiental y el Mediterráneo: el pez espada (Xiphias gladius), la tintorera (Prionace glauca) y el marrajo (Isurus oxyrinchus).

Éstas fueron recogidas entre 2017 y 2019 por observadores del IEO a bordo de la flota de palangre española y estudiadas a partir de una combinación de análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno, que revelan la dieta de los animales durante varios meses, con modelos espaciales de abundancia, productividad y actividad pesquera. De acuerdo con el trabajo, la productividad pelágica y la abundancia de competidores en el entorno son dos de los factores que influyen en el reparto de los recursos entre grandes depredadores para coexistir.

«En ecosistemas más degradados, como el Mediterráneo, la reducción de recursos puede intensificar la competencia y alterar el equilibrio entre especies. Esto podría favorecer a depredadores más oportunistas, como el pez espada, y desplazar a los tiburones, que ya están en declive», ha explicado Francisco Ramírez, investigador del ICM-CSIC y coautor del estudio. La investigación forma parte de los proyectos COTI, con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y fondos europeos.