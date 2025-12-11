Cierra la conservera Marechiare: «Llegó el momento de decir adiós»

La verticalización de procesos productivos y el acceso directo a materia prima para ganar volúmenes son dos elementos sobre los que las compañías pesqueras se han apoyado para llevar a cabo operaciones de crecimiento orgánico e inorgánico en los últimos años. Los ejemplos son múltiples: la expansión a la acuicultura de langostino vannamei de Profand (Ecuador) o Pescapuerta (Perú), la compra de Pesquera Santa Cruz (Iberconsa) o la adquisición de buques por parte de Valiela.

Nueva Pescanova no ha ejecutado ninguna operación de crecimiento inorgánico desde el inicio de su andadura, en el año 2015, pero estuvo a punto de hacerlo en 2022 en Argentina. La elegida era Pesquera Veraz, especializada en la pesquería de merluza y langostino (gambón), con nueve barcos, tres plantas de elaboración y una conservera. A la multinacional de Chapela no le interesaba este último activo, que quedaba fuera de la ecuación; finalmente no hubo compra.

Mensaje de Marechiare / FdV

Esa conservera, Marechiare, acaba de cerrar para siempre sus puertas. Tenía su base en Mar del Plata. «Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta, golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados. Desde entonces, mantuvimos esta tienda online activa para liquidar el stock remanente. Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós», ha publicado la compañía en un comunicado.

«Gracias por habernos acompañado todos estos años. Ojalá sea un hasta pronto».