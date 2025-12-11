Bruselas y Londres fijan un recorte de 10.800 toneladas de las principales cuotas de Gran Sol

El día antes de que comiencen las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea para acordar las cuotas pesqueras del próximo año, Bruselas y Londres alcanzaron un acuerdo para los cupos de aquellas especies que comparten y gestionan de forma conjunta desde el Brexit. Un pacto que no trae buenas noticias para la flota gallega que trabaja en Gran Sol. Según el texto acordado entre ambas partes, los buques arrastreros y pincheiros dispondrán de 10.800 toneladas de menos de las cuatro especies clave que captura en la zona: merluza, rape, cigala y gallo. Solo en el caso de esta última, vital para la flota rapantera viguesa, el descenso en la zona VII, la más importante, es del 20%, quedando un total admisible de capturas (TAC) de 16.024 toneladas.

El pacto sellado por Bruselas y Londres afecta a 95 TAC del Atlántico Noroeste y se incorporará al Reglamento sobre posibilidades de pesca para 2026, cuyo acuerdo se cerrará entre hoy y mañana en la reunión de ministros comunitarios. Permitirá a la flota comunitaria pescar hasta 288.000 toneladas, con un valor superior a los 1.200 millones de euros.

En lo que respecta a las cuatro principales especies de interés comercial para los buques gallegos, hay bajadas generalizadas, del 7,9% en total. La reducción del rapante en la zona VII, que es menor que el 30% menos que planteaban los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), no se ve compensada por el alza del 5,8% en las aguas al oeste de Escocia (zona VI), donde se dispondrá de 6.190 toneladas.

En lo que respecta a la merluza, los negociadores acordaron descensos de los cupos en casi un 6% en las dos zonas de referencia. En Gran Sol quedará un TAC de 32.479 toneladas (-5,8%), en consonancia con lo planteado por el ICES para todo el stock norte de esta especie; en la zona VIIIabde, que se encuentra al oeste de Francia (Golfo de Vizcaya), la bajada es la misma, quedando un TAC de 4.210 toneladas.

Sobre el rape, en la zona VII, la más importante, se acordaron 46.122 toneladas como límite para ambas partes, una reducción del 3% como lo que plantearon en su momento los científicos. En lo que respecta a la zona VI, se fijaron 10.971 toneladas, 1,2% menos.

Medidas

En el comunicado emitido ayer por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen se hizo hincapié en que «ambas partes abordaron los factores socioeconómicos para evitar situaciones de estrangulamiento que podrían provocar el cierre prematuro de determinadas pesquerías». Para promover «la rápida recuperación» de las poblaciones en peor estado han adoptado un conjunto de «medidas correctivas», que incluyen una mayor selectividad de las artes de pesca, mayores tamaños de malla y dispositivos selectivos obligatorios en las pesquerías de cigala.

Precisamente sobre esta última especie, los negociadores acordaron también un menor TAC para el próximo curso. Serán 16.689 toneladas en el área VI, un tijeretazo del 21,1%.

Para el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, el pacto «supone un importante paso adelante en la gestión sostenible de nuestros recursos marinos compartidos». «Este acuerdo proporciona la estabilidad y la previsibilidad que tanto necesitan nuestras flotas y nuestros pescadores», apuntó.