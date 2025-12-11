Los armadores vigueses cargan contra el tijeretazo a la pesca en Gran Sol: «Atiende exclusivamente al aspecto medioambiental»

La Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) ha lamentado este jueves el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido que define los nuevos TAC y cuotas para 2026. Como adelantó en su edición de hoy FARO, el pacto supondrá un tijeretazo de 10.800 toneladas para las cuatro especies clave de la flota gallega: merluza, rape, cigala y gallo. Esta última esencial para los pesqueros vigueses, que viven de la pesca de rapante.

«Deseamos manifestar nuestra preocupación porque, una vez más, se atiende exclusivamente al aspecto medioambiental de la situación de los stocks pesqueros, haciéndolo además en el límite inferior del rango que podría haberse adoptado», destacó la asociación en declaraciones remitidas a los medios.

Los TAC y cuotas acordados para 2026 que más afectan a Galicia contemplan una caída global próxima al 8%. Se recorta no solo el gallo de Gran Sol (-20% en la zona VII hasta las 16.024 toneladas, una merma que no compensa la ligera subida en la zona VI, donde crece un 5,9% hasta las 6.190), sino también la merluza (-5,8% hasta las 30.607 toneladas), el rape (-3% en la zona VII con 46.122 toneladas y -1,2% en la VI con 10.971) y la cigala (-21,1% hasta las 13.167 toneladas).

«Lamentamos que los aspectos sociales y económicos, que en la PCP (Política Pesquera Común) tienen el mismo peso que el medioambiental, se hayan dejado de lado, lo que además se une a una reducción constante de posibilidades de pesca en los últimos años, en lo que se refiere a especies principales para nuestra flota de Gran Sol», apuntaron asimismo desde ARVI.