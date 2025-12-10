El recetario de Pereira se hace (más) grande

Es tradición. Como los almanaques de panaderías o ultramarinos, como las agendas de empresa. El popular recetario de Pereira Cocina de Abordo se ha convertido en indispensable en estas fechas y acaba de cumplir su vigésima edición. Con motivo de esta efeméride la pesquera ha sacado una edición única titulada 20 años, 20 historias, 20 recetas, que «celebra dos décadas de compromiso con la gastronomía y con las personas que hacen posible la actividad de la compañía, promoviendo el consumo de pescado congelado por sus beneficios nutricionales y esenciales para la salud».

La presentación se celebró este miércoles a bordo del Argos Berbés, la última incorporación a la flota del grupo, con la presencia del chef y artífice de las recetas: el chef gallego Javier Olleros, propietario del restaurante Culler de Pau. «Es un placer poder reinterpretar esas tradiciones desde la sensibilidad actual de la cocina y compartir ese vínculo tan profundo que en Galicia tenemos con el mar», destacó.

La empresa ha editado 2.500 ejemplares del calendario, que se distribuirán entre clientes durante estas fechas y estarán disponibles para descarga en https://www.pereira.es/recetarios.