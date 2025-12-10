Nace Ormaluga, la primera alianza de productores de pesca impulsada por socios de cofradías de Galicia y Portugal

Dar una respuesta firme al declive del pequeño sector del mar y aspirar no solo a resistir, sino también a crecer y mejorar. Esa será la razón de ser de Ormaluga, la primera organización de productores pesqueros (OPP) impulsada conjuntamente por socios de cofradías de Galicia y Portugal. Pescadores de Vigo, A Guarda, Baiona y Aldán han decidido sumar fuerzas con sus compañeros lusos en un ente transnacional que busca acceder a fondos europeos para afrontar los retos capitales de la flota y el marisqueo artesanal, como el impulso de su eficiencia energética o la incorporación de técnicas que reduzcan el esfuerzo físico y optimicen la operativa. En definitiva, hacer moderna la pesca tradicional.

Tras más de dos años de trabajo, la iniciativa ata los últimos flecos para empezar a funcionar y lo hará con 80 asociados, más de 100 empleos y unas 40 embarcaciones que arrojan una facturación conjunta de dos millones de euros. La idea es permanecer abierta a nuevas incorporaciones y servir como referente para que otros miembros de pósitos sigan el mismo camino, apostando por este tipo de estructura.

«Queremos servir de apoio e inspiración. Xa estamos en conversa con máis interesados en acceder á OPP ou en crear a súa propia», destaca en declaraciones a FARO el vicepatrón de la Confraría de Pescadores Santa Trega de A Guarda y presidente de la Organización de Mariñeiras/os Luso-Galaica, Manuel Ignacio Carballal. Entre las prioridades más inmediatas está aprobar el plan de comercialización, que permitiría a la organización contratar a personal para reforzar las ventas. Y también el desarrollo de puntera maquinaria junto con Industrias Ferri para reducir los riesgos laborales en los barcos.

Otro desafío será la electrificación de la flota que se integra en la OPP, en todo caso barcos artesanales de menos de 12 metros de eslora. La hoja de ruta de Ormaluga contempla además el aprovechamiento de la cadena de valor del mar para mejorar la rentabilidad de la actividad, tomando como ejemplo la Confraría de Pescadores San José de Cangas y su conserva de navaja para extrapolarlo a productos como los percebes o el erizo.

En España existían hasta ahora 39 organizaciones de productores reconocidas, 35 de pesca extractiva y cuatro de acuicultura. De ellas, solo cinco tenían ámbito transnacional —tres gallegas: Opmega, Opromar y Orpagu— junto a otras cinco de rango nacional y el resto autonómicas. Ormaluga, no obstante, será la primera OPP que abarque a pescadores portugueses y españoles impulsada por socios de cofradías.

Las ventajas de las OPP

Las OPP son entidades en las que se agrupan productores del sector pesquero y acuícola para organizar la producción, concentrar la oferta y estabilizar los mercados, garantizando la sostenibilidad de la actividad de la flota. Y son varias sus ventajas frente a un pósito. Mientras la cofradía suele limitarse a un puerto o ría y gestiona fundamentalmente la lonja y los recursos locales, una organización de productores pesqueros puede presentar planes de producción y comercialización, acceder a convocatorias específicas de ayudas europeas y estatales, y diseñar proyectos comunes en varias zonas de producción. Eso le permite financiar actuaciones de modernización, digitalización, mejora de la seguridad y de la ergonomía, descarbonización de la flota o desarrollo de nuevos productos que de otra forma serían prácticamente inabordables.

Al agrupar barcos y mariscadores de dos países, la asociación gana volumen, refuerza su posición negociadora en el mercado, puede construir una estrategia compartida y tiene más capacidad para contratar asistencia técnica y gestionar iniciativas complejas. En el caso de Ormaluga, todo ello se hace con el objetivo de sostener y actualizar la pesca artesanal y el marisqueo galaicoluso en un momento en el que las estructuras tradicionales de representación se han quedado estrechas.