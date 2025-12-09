La armadora niega carga de gallineta a bordo del pesquero «Novaya Zemlya»

No es habitual que un buque pesquero con capital gallego recale en el puerto jamaicano de Kingston: está a más de 2.000 millas náuticas en línea recta de aguas de NAFO, a casi 3.900 de la costa de Mauritania. Pero allí recaló el 25 de septiembre el arrastrero congelador Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles): tenía que llenar los tanques de gasoil para empezar una nueva marea en los Grandes Bancos de Terranova, donde también largan sus aparejos unidades como las españolas Ana Gandón y Río Caxil, las portuguesas França Morte y Lutador o la estonia --también con capital gallego-- Madrus. Allí, en NAFO, el Novaya Zemlya estuvo operando hasta el 29 de noviembre, como exhiben sus datos de posicionamiento y control pesquero. Lo hizo a, al menos, más de 800 millas de distancia al sur del Mar de Labrador, que ocupa parte de NAFO y donde el TAC (total admisible de capturas) de gallineta nórdica se ha rebajado a cero.

Como desveló FARO, este barco, vinculado a la gallega Pesquera Vaqueiro y con pabellón ruso, tenía previsto atracar en Cangas el pasado viernes 5 de diciembre. Como parte de su operativa normal: aún incluso tras la invasión de Ucrania, que conllevó un amplio paquete de sanciones contra intereses del régimen del Kremlin, el Novaya Zemlya acudió a puertos españoles en una docena de ocasiones, entre comienzos de 2022 y abril de este 2025. Sin contratiempo alguno. Esta vez no pudo porque, según los técnicos de Aduanas, llevaba a bordo gallineta nórdica prohibida, la localizada tanto en Mar de Labrador como en el Mar de Irminger. Es un extremo que niega la empresa armadora y que, al menos indiciariamente, constatan en su favor los datos de posicionamiento satelital.

Derrota de la última marea del «Novaya Zemlya», lejos de Mar de Labrador e Irminger / G.F.Watch

En efecto, el Novaya Zemlya faenó en el área controvertida de Irminger entre abril y mayo, una zona de pesca de NEAFC (Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste o North East Atlantic Fisheries Commission) en la que todos los países partícipes acordaron, a excepción de Rusia, rebajar también a cero el TAC de gallineta. Pero estas capturas repudiadas desde Bruselas, las obtenidas en primavera, fueron desembarcadas en el puerto marroquí de Agadir a finales de junio.

Hasta allí tuvo que desplazarse este pesquero porque, a ojos del Ejecutivo, esas gallinetas congeladas de Irminger están vetadas en suelo comunitario, tanto para su descarga como para un transbordo. Pero tanto desde la empresa como personal a bordo inciden en que las bodegas que pretendían vaciar la semana pasada en Cangas no tenían rastro alguno de esa gallineta. Y, a menos que quedasen cajas a bordo de esa especie desde el mes de junio, los dispositivos AIS y VMS del buque no sitúan al Novaya Zemlya en ninguna de las zonas en discusión.

FARO se ha dirigido al Ministerio de Hacienda para consultar por qué los técnicos de Aduanas han dado por hecha la presencia de gallineta nórdica a bordo --si consta o no en el diario de a bordo-- o si sobre el Novaya recae algún tipo de medida cautelar, pero no ha obtenido respuesta. El pesquero descargará ahora en el muelle cubano de Mariel, previa parada en Kingston para repostar.

Los permisos

En el listado de «establecimientos» de nacionalidad rusa autorizados por Bruselas para comercializar sus productos pesqueros en suelo comunitario hay dos buques de capital gallego: Severnaya Zemlya (ex Arneles) y el mencionado Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles), con los códigos 10L y 95K, respectivamente. Estar en esta clasificación es lo que habilita esa entrada directa de la mercancía, sin perjuicio de los requisitos adicionales fijados para «prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada».

Son más de 350 los barcos pesqueros con pabellón de Rusia que constan en este listado oficial, en el que también figuran como aceptadas factorías de elaborados, plantas frigoríficas y buques de transporte reefer. Otro de los buques autorizados es un superviviente de la conocida como serie Vigo de arrastreros, construidos entre Factorías Vulcano y Naval Gijón entre 1989 y 1992: se trata del Kapitan Demidenko (código 72Q), integrado en la flota de la empresa Murmansk Trawl Fleet.