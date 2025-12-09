La industria del mar aprieta las tuercas por Navidad para asegurar el 30% de su negocio
agencias
Las industrias pesqueras —de conservas, salazones o ahumados— ya están intensificando su actividad de cara a la Navidad, que supone hasta un 30 % de sus ingresos y que este año afrontan con menos demanda por los precios y unos consumidores que tornan a elecciones fáciles de preparar y hacia la celebración fuera del hogar.
El secretario general de la patronal de fabricantes de conservas y transformados de pescado y marisco Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, da cuenta de este contexto de moderación del consumo, con una ligera reducción del volumen adquirido frente a otros años, aunque asegura que habrá una «fuerte presencia de las especies asociadas a las celebraciones».
Según los datos de Anfaco-Cytma, el rodaballo, el rape, las gambas y los cefalópodos seguirán presentes con una demanda menor, pero otros segmentos como el salmón ahumado o conservas y semiconservas —desde el atún blanco a los mejillones— siguen estables por su «conveniencia en los obsequios», en lotes o en cestas.
Los formatos prácticos y fáciles de preparar ganan terreno, sin perder de vista que los consumidores aumentan las celebraciones fuera del hogar, según reconocen las conserveras y otras industrias como las de ahumados o incluso la de acuicultura: «La preferencia por soluciones que faciliten la preparación de comidas es creciente, pero en Navidad la tradición de cocinar sigue teniendo un papel importante en España».
