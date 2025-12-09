La flota del Mar del Norte pescará 27.000 toneladas menos en 2026

Los barcos europeos que faenan en el Mar del Norte pescarán 27.000 toneladas menos el año que viene, según recoge el acuerdo firmado por la UE con Noruega y Reino Unido. El pacto contempla reducciones para todos los totales admisibles de captura (TAC) salvo para el merlán, amparándose en el rendimiento máximo sostenible —la mayor cantidad de peces que se puede extraer del mar sin perjudicar su capacidad de reproducirse y mantenerse—. Caerán así las capturas de bacalao (3.984 toneladas), eglefino (11.256 toneladas), carbonero (19.199), platija (96.206) y arenque (174.140 toneladas).

Las posibilidades pesqueras disminuirán un 7% en su conjunto, pasando de las 370.000 toneladas a las 343.000. Un volumen valorado en más de 600 millones.

«Este acuerdo garantiza valiosas oportunidades de pesca y proporciona previsibilidad a la flota», destacó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que también da cuenta de un nuevo enfoque de gestión para el arenque que incluye una estrategia de gestión a largo plazo para la población y un paquete de medidas de gestión que ayudarán a garantizar la sostenibilidad de la pesca de arenque en el Mar del Norte y el Skagerrak-Kattegat. A mayores, la UE ha garantizado «un acceso adicional de 10 años» a las aguas británicas para las flotas de arenque del Skagerrak.

El pacto, junto con las próximas medidas basadas en la zona, contribuirá a la recuperación de la población de arenque del Báltico occidental, que está disminuyendo.