Portugal tira de un buque feroés para el estudio de sus especies demersales

El Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) concluyó la campaña anual Otoño 2025, que durante 26 días analizó las especies demersales desde la frontera con Galicia hasta la que tiene el país con Huelva. Para ello, el ente luso tiró del buque oceanográfico Jákup Sverri, del Instituto de Investigación Marina de las Islas Feroe (FMRI).

El IPMA tiene un protocolo con el instituto feroés que le permite la explotación del barco. Con él tomaron muestras de las capturas realizadas mediante 102 arrastres de fondo a lo largo de toda la plataforma continental a profundidades de entre 20 y 500 metros.

En particular se analizó la merluza, el jurel, el lirio, la caballa, la dorada o el calamar, entre otras. También se recogió informació sobre la biodiversidade de los ecossistemas.