Incautan más de 1,1 toneladas de almeja ilegal en una semana en suelo luso

La Guarda Nacional Republicana (GNR) incautó más de una toneladas de almeja japónica ilegal en dos operativos. Ambos tuvieron lugar en el entorno de Lisboa, principal zona desde la que se exporta el producto a los mercados europeos.

El 28 de noviembre se incautaron de 524 kilos en la localidad de Alcochete, donde estaba siendo transportada sin documentos por un hombre de 31 años. El día 30 la cantidad aprehendida fue de 615,4 kilos, que estaba siendo transportada en la misma zona por un varón de 35 años.