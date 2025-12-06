El sector pide más días de pesca en el Mediterráneo

Armadores, cofradías y representantes de la mujeres del sector pesquero de Andalucía han pedido en una carta remitida al comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, que retire su propuesta de recortes de días en el mar para la flota arrastrera en el Mediterráneo en 2026.

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), la de cofradías de pescadores y la asociación de mujeres AndMuPes tachan la propuesta de «barbaridad».