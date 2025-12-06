El sector pide más días de pesca en el Mediterráneo
Agencias
Madrid
Armadores, cofradías y representantes de la mujeres del sector pesquero de Andalucía han pedido en una carta remitida al comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, que retire su propuesta de recortes de días en el mar para la flota arrastrera en el Mediterráneo en 2026.
La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), la de cofradías de pescadores y la asociación de mujeres AndMuPes tachan la propuesta de «barbaridad».
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- Davila 02/12/2025
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo