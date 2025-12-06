Las OPP del Cantábrico trasladan a Kadis su inquietud por la caballa
REDACCIÓN
Vigo
Una delegación de la Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros del Cantábrico- OPPs Cantábrico se desplazó esta semana a Bruselas para un encuentro con el comisario de Océanos y Pesca, Costas Kadis, al que trasladaron su preocupación por la pesquería de la caballa. También abordaron asuntos estructurales como la necesidad de la simplificación de trámites administrativos, el relevo generacional, la renovación de la flota o las posibilidades pesqueras.
Este viaje permitió a este equipo asistir a la Comisión de Pesca y mantener encuentros con los eurodiputados Nicolás González Casares, Francisco Millán Mon, Carmen Crespo e Idoia Mendía.
