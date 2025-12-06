El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España

El arrastrero congelador Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles) abandonó el puerto de Agadir, en Marruecos, con fecha del 25 de junio con dirección al caladero de NAFO. Tardó 12 días en llegar a zona de pesca, como muestran sus datos de posicionamiento satelital. Y está ahora casi repitiendo viaje, volviendo a cruzar el Atlántico.

Pero lo hace cargado de capturas tras haberle sido vetado su acceso al puerto de Cangas, como desveló FARO. El pesquero, de 70 metros de eslora, tenía previsto descargar en el muelle de Frigoríficos del Morrazo este viernes, pero en la tarde del jueves le fue notificado que no podría hacerlo, como constataron fuentes directas del entorno de la compañía.

Tendrá que vaciar sus bodegas en Cuba, previsiblemente en la terminal de Mariel, como ya hizo el pasado mes de agosto. El origen de esta decisión —fue el Ministerio de Hacienda el que cursó la prohibición— no parte del hecho de que tenga pabellón de Rusia, sino por haber capturado gallineta nórdica en una zona en la que la NEAFC (Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste) rebajó el TAC (total admisible de capturas) a cero, una decisión no acatada —tampoco le es legalmente vinculante— desde Moscú. Esa zona era el Mar de Irminger, entre Groenlandia e Islandia.

El origen

Fue en el año 2020 cuando los científicos del ICES (siglas en inglés del Consejo Internacional para la Exploración del Mar) recomendaron reducir a cero la pesca de gallineta en Irminger; para Mar de Labrador (NAFO) hicieron lo mismo en septiembre del año pasado, un dictamen que revisarán en 2027. Esta es la decisión.

Todos los partícipes de la NEAFC acataron aquella recomendación, que la Comisión Europea puso sobre papel a través del Reglamento 2022/109: «Se prohíbe a los buques pesqueros pescar, mantener a bordo, transbordar o desembarcar en puertos de la Unión, y asimismo a los buques pesqueros de la Unión que se encuentren en puertos de terceros países, gallineta nórdica [...] del mar de Irminger y aguas adyacentes».

Pero Rusia decidió no seguir la recomendación del ICES para Irminger al disponer de datos del Instituto Federal Ruso de Investigación Pesquera y Oceanográfica (Vniro) que negaban un mal estado de la población de gallineta. Apuntó que sus estudios eran «rigurosos» y que el estado del recurso era indiscutiblemente bueno. Por eso sus barcos han seguido operando en la zona y por eso el Novaya Zemlya lleva desde principios de año sin poder descargar en la ría de Vigo, dado que faenó en Irminger durante los meses de mayo y junio de este año.

Antes de atracar en Cuba repostará combustible en Kingston (Jamaica). Tanto este pesquero como el Severnaya Zemlya (ex Arneles) pertenecen a la armadora RQF Limited, con sede en Murmansk y vinculada a Pesquera Vaqueiro. El Severnaya no ha enfrentado nunca una situación similar.

El «Severnaya Zemlya», hermano del «Novaya», este pasado noviembre en Cangas / Cedida

Hacienda ha asegurado que a bordo del Novaya Zemlya, con parte de la tripulación gallega, hay gallineta, motivo por el que ni siquiera trató de entrar en la ría de Vigo.

Este arrastrero no procedía ahora de zona NEAFC ni de Irminger en particular, sino que estuvo largando y virando aparejos en Terranova (NAFO) durante los meses de octubre y noviembre. Rusia es uno de los países que conforman esta última organización y tiene cuota de gallineta en todas las zonas NAFO, a excepción —como todos los demás Estados— de la que está situada en Mar de Labrador, entre Groenlandia y Canadá (subárea 2, divisiones 1F y 3K).

Sus datos de posicionamiento no sitúan el pesquero en esa área vetada. De igual modo, la aludida presencia de gallineta a bordo, ha acotado Aduanas, es lo que ha forzado al ex Playa de Arneles a dar media vuelta.