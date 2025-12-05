El pesquero «Novaya Zemlya», repudiado: las claves que han vetado su entrada a puerto

El buque arrastrero congelador Playa de Arneles, con IMO (identificación, como su DNI) 9249922, fue construido en el año 2001 para la armadora Pesquera Vaqueiro. Tiene 70 metros de eslora por 12 de manga. Fue dado de alta en el Registro General de la Flota Pesquera (RGFP) con fecha del 23 de marzo de 2001, pero causó baja en enero de 2007: fue reabanderado en Rusia, una práctica habitual en buques de todos los caladeros.

Este viernes tenía previsto atracar en Frigoríficos del Morrazo, en Cangas, pero en la tarde de ayer le fue vetada la entrada, como confirmaron a FARO fuentes directas del entorno de la empresa. Estas son todas las claves de una decisión que obligará al buque a buscar un puerto que lo acoja y permita a la tripulación --parte de la misma es gallega-- regresar a casa.

El barco

Los reabanderamientos son habituales, constantes. Buena parte de la flota de capital gallego que opera en Gran Sol, por ejemplo, porta a día de hoy pabellón de Francia o Reino Unido, países con mayor disponibilidad de cuotas. De igual modo, son escasos los atuneros cerqueros congeladores que llevan bandera española: en su lugar utilizan de Seychelles, Curaçao o Panamá. En este caso, Pesquera Vaqueiro reabanderó dos barcos en Rusia: el mencionado Novaya Zemlya y el Severnaya Zemlya (ex Arneles).

Como consta en los datos asociados a su IMO en el sistema mundial Integrado de información marítima (GISIS, de la Organización Marítima Internacional - OMI), la armadora de ambos es RQF Limited, con sede en la ciudad rusa de Murmansk. Es un emplazamiento con enorme relevancia para la industria pesquera: grupo Norebo o Russian Salmon también tienen sus sedes allí.

Los permisos

Al igual que hacen buques como el Madrus, de capital vigués pero pabellón Estonio, el Novaya Zemlya y el Severnaya Zemlya utilizan las cuotas asociadas a Rusia. El Novaya, el que ha sido ahora vetado, estaba hace diez días faenando con normalidad en el caladero de NAFO, en Terranova, dado que Rusia es uno de los países socios de la organización Northwest Atlantic Fisheries Organization, al igual que la Unión Europea, Canadá, Islandia, Noruega o Reino Unido.

Estos son los países integrados en NAFO; aquí puedes obtener más detalles.

Otros caladeros

Al igual que en NAFO, Rusia también es partícipe de otra organización de gestión pesquera, la del atlántico nordeste (North-East Atlantic Fisheries Commission o NEAFC). Constan también la Unión Europea, Islandia, Noruega, Dinamarca (Feroe) y Reino Unido.

En el listado actualizado de buques clasificados como IUU (illegal, unreported and unregulated), o de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) no consta ningún barco de pabellón de Rusia. Y tampoco están, en consecuencia, ni el Novaya Zemlya ni el Severnaya Zemlya. Figuran el filipino Kuda Laut 03 o el Gorilero (ex Gran Sol), cuya última ubicación conocida fue el puerto de A Coruña.

¿Las sanciones?

Llegados a este punto, ¿están sancionados los buques participados por Pesquera Vaqueiro? No. La Comisión Europea ha ido imponiendo sucesivas sanciones a intereses rusos desde la primavera de 2022, tras la invasión de Ucrania. «Después del 16 de abril de 2022 queda prohibido dar acceso a los puertos situados en el territorio de la Unión a cualquier buque registrado bajo pabellón de Rusia».

Fue la decisión adoptada en aquel momento por el Consejo Europeo, pero que tenía excepciones. «Los buques incluidos de manera conjunta en el ámbito de aplicación general de los Convenios Solas, Marpol y Líneas de Carga y, por lo tanto, no afecta ni a los buques o embarcaciones de pesca ni a los buques de carga de arqueo bruto (GT) inferior a 500». Por eso tanto la dupla Severnaya Zemlya-Novaya Zemlya siguió dejándose ver por Galicia tras el conflicto bélico. Con normalidad.

El «Severnaya Zemlya», hermano del «Novaya», este pasado noviembre en Cangas / Cedida

El veto

Lo que ha sucedido ahora es que el Novaya Zemlya, el ex Playa de Arneles, estuvo faenando esta primavera en el mar de Irminger, entre Groenlandia e Islandia, en la pesquería de gallineta nórdica. De nuevo, con licencia y dentro del área NEAFC.

El hecho es que en el año 2020 los científicos advirtieron del rápido deterioro de su biomasa, razón por la que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) emplazó a los países que operaban en este caladero a prohibir su captura. Y así sucedió: la NEAFC «adoptó una medida de conservación para las dos poblaciones de gallinetas (Sebastes marinus y Sebastes mentella) del mar de Irminger y las aguas adyacentes, que prohíbe la pesca dirigida a dichas poblaciones», estableció la Comisión Europea a través del Reglamento 2022/109.

Pero Rusia decidió no acatar la recomendación del ICES al disponer de datos del Instituto Federal Ruso de Investigación Pesquera y Oceanográfica (Vniro) que negaban un mal estado de la población de gallineta. Apuntó que sus estudios eran «rigurosos» y que el estado del recurso era indiscutiblemente bueno.

Y aquí ha quedado atrapado el Novaya Zemlya, porque Bruselas mandató prohibir no solo pescar gallineta nórdica, sino «transbordar o desembarcar en puertos de la Unión, y asimismo a los buques pesqueros de la Unión que se encuentren en puertos de terceros países, gallineta nórdica [...] del mar de Irminger y aguas adyacentes».

Alternativas

Bloqueada su entrada a puertos europeos, el pesquero ha tenido que operar en terminales de Marruecos, Cuba o Jamaica. Y este viernes preveía hacerlo en Cangas, con las bodegas llenas de pescado de NAFO, no del mar de Irminger, pero deberá volver a buscar una alternativa.